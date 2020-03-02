Кремль начинает новый конкурс научных общественно-политических проектов

По мнению Кириенко, молодежь меняется так же стремительно, как и мир, у молодых людей не только происходит смешение политических взглядов, но они еще и привыкают к тому, что все должно подстраиваться под них. В качестве примера он привел конкурс «Я профессионал» для студентов, который проводится АНО «Россия – страна возможностей». «Мы поговорили с ребятами, они сказали, что для них важнее всего хорошее трудоустройство. Они рассказали нам о работодателях, о которых мечтают, и мы договорились с «Газпромом», «Газпромнефтью», «Роснефтью», «Росатомом», «Сбербанком», «Яндексом», Mail.ru Group. Победители конкурса могли попасть туда на практику, — рассказал чиновник. — А дальше шок у организаторов, потому что многие студенты стали отказываться от практики. Мы стали выяснять, что случилось. Оказалось, что они просили стажировку в июле, а в августе собирались в отпуск – а теперь даты поменялись. И ребята говорят — пусть их возьмут на стажировку в августе. Дар речи теряется у организаторов, потому что их стажировкой занимался генеральный директор компании. Это лучшие студенты, победители олимпиады». Но, обсудив это с психологами, организаторы пришли к выводу, что ситуация абсолютно нормальная, продолжил Кириенко: «Молодые люди живут в телефоне, где любая опция отменяется: заказал «Яндекс. Такси» — можешь сразу отменить, что-то купил – можешь передумать. Они с детства к этому привыкают и искренне не понимают, почему компании, в которые они хотели пойти на работу, ведут себя по-другому – весь мир подстраивается под них, вот и вы подстраивайтесь». Но как раз запрос на осмысление происходящих изменений в дальнейшем будет нарастать, считает замглавы администрации.