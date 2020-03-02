Кремль начинает новый конкурс научных общественно-политических проектов
Администрация президента в понедельник запускает второй этап конкурса научных проектов в сфере общественно политических наук. Об этом сообщил первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, знакомясь с докладами по итогам первого конкурса грантов. Конкурс проводится близким к Кремлю Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) и Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ). Кириенко не исключил, что ко второму конкурсу будет увеличен размер грантовой поддержки. На конкурсы научных проектов в 2019 г. было подано почти 1000 заявок, в итоге было поддержано 145 проектов на общую сумму 200 млн руб.
Выступая перед победителями первого конкурса, Кириенко рассказал, что сейчас, по его мнению, «есть разрыв между действующими политическими институтами и специалистами в общественных науках». «Практика оторвалась от теории. Частично это компенсировалось появлением армии политтехнологов, а не политологов. Этот разрыв странный, он краткосрочный, так долго не будет», — считает чиновник.
По мнению Кириенко, сейчас очень большой запрос на прикладные исследования в сфере общественно-политических наук. Связан он в том числе с изменениями, происходящими в мире: «Мир меняется стремительно и радикально. Я не верю, что темп изменений в обозримой перспективе уменьшится. Меняется все сразу – технологический уклад, появляются сети, новые виды мобилизации, новые идеологические инструменты, происходит нарушение классического разделения на правых и левых». В пример одного из используемых инструментов замглавы администрации привел онлайн-социологию: если раньше результаты опросов появлялись в течение двух недель, то теперь за три часа можно «изучить любую группу в стране».
Также Кириенко рассказал о своем видении молодежи, поскольку несколько работ, получившие гранты, были посвящены этой категории. Среди них, например, работа доцента факультета политологии МГУ Ивана Палитая «Молодое поколение российских политических лидеров: политико-психологический анализ», доцента Финансового университета Романа Пырма «Культура «цифрового гражданства» российской молодежи: акторы, технологии формирования, общественно-политические эффекты», доцента Томского политехнического университета Анны Карповой «Новые коммуникативные технологии в продвижении ультраправой идеологической платформы среди молодежи: методика автоматизированного выявления угроз методами web mining» и другие.
По мнению Кириенко, молодежь меняется так же стремительно, как и мир, у молодых людей не только происходит смешение политических взглядов, но они еще и привыкают к тому, что все должно подстраиваться под них. В качестве примера он привел конкурс «Я профессионал» для студентов, который проводится АНО «Россия – страна возможностей». «Мы поговорили с ребятами, они сказали, что для них важнее всего хорошее трудоустройство. Они рассказали нам о работодателях, о которых мечтают, и мы договорились с «Газпромом», «Газпромнефтью», «Роснефтью», «Росатомом», «Сбербанком», «Яндексом», Mail.ru Group. Победители конкурса могли попасть туда на практику, — рассказал чиновник. — А дальше шок у организаторов, потому что многие студенты стали отказываться от практики. Мы стали выяснять, что случилось. Оказалось, что они просили стажировку в июле, а в августе собирались в отпуск – а теперь даты поменялись. И ребята говорят — пусть их возьмут на стажировку в августе. Дар речи теряется у организаторов, потому что их стажировкой занимался генеральный директор компании. Это лучшие студенты, победители олимпиады». Но, обсудив это с психологами, организаторы пришли к выводу, что ситуация абсолютно нормальная, продолжил Кириенко: «Молодые люди живут в телефоне, где любая опция отменяется: заказал «Яндекс. Такси» — можешь сразу отменить, что-то купил – можешь передумать. Они с детства к этому привыкают и искренне не понимают, почему компании, в которые они хотели пойти на работу, ведут себя по-другому – весь мир подстраивается под них, вот и вы подстраивайтесь». Но как раз запрос на осмысление происходящих изменений в дальнейшем будет нарастать, считает замглавы администрации.