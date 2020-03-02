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Кремль начинает новый конкурс научных общественно-политических проектов

Политическая практика оторвалась от теории, но это ненадолго, считает Сергей Кириенко
Елена Мухаметшина
Сергей Кириенко (на фото) рассказал, что сейчас, по его мнению, «есть разрыв между действующими политическими институтами и специалистами в общественных науках» /TASS

Администрация президента в понедельник запускает второй этап конкурса научных проектов в сфере общественно политических наук. Об этом сообщил первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, знакомясь с докладами по итогам первого конкурса грантов. Конкурс проводится близким к Кремлю Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) и Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ). Кириенко не исключил, что ко второму конкурсу будет увеличен размер грантовой поддержки. На конкурсы научных проектов в 2019 г. было подано почти 1000 заявок, в итоге было поддержано 145 проектов на общую сумму 200 млн руб.

Выступая перед победителями первого конкурса, Кириенко рассказал, что сейчас, по его мнению, «есть разрыв между действующими политическими институтами и специалистами в общественных науках». «Практика оторвалась от теории. Частично это компенсировалось появлением армии  политтехнологов, а не политологов. Этот разрыв странный, он краткосрочный, так долго не будет», — считает чиновник.

По мнению Кириенко, сейчас очень большой запрос на прикладные исследования в сфере общественно-политических наук. Связан он в том числе с изменениями, происходящими в мире: «Мир меняется стремительно и радикально. Я не верю, что темп изменений в обозримой перспективе уменьшится. Меняется все сразу –  технологический уклад, появляются сети, новые виды мобилизации, новые идеологические инструменты, происходит нарушение классического разделения на правых и левых». В пример одного из используемых инструментов замглавы администрации привел онлайн-социологию: если раньше результаты опросов появлялись в течение двух недель, то теперь за три часа можно «изучить любую группу в стране».

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Также Кириенко рассказал о своем видении молодежи, поскольку несколько работ, получившие гранты, были посвящены этой категории. Среди них, например, работа  доцента факультета политологии МГУ Ивана Палитая «Молодое поколение российских  политических лидеров: политико-психологический анализ», доцента Финансового университета Романа Пырма «Культура «цифрового гражданства» российской молодежи: акторы, технологии формирования, общественно-политические эффекты», доцента Томского политехнического университета Анны Карповой «Новые коммуникативные технологии в продвижении ультраправой идеологической платформы среди молодежи: методика автоматизированного выявления угроз методами web mining» и другие.

По мнению Кириенко, молодежь меняется так же стремительно, как и мир, у молодых людей не только происходит смешение политических взглядов, но они еще и привыкают к тому, что все должно подстраиваться под них. В качестве примера он привел конкурс «Я профессионал» для студентов, который проводится АНО «Россия – страна возможностей». «Мы поговорили с ребятами, они сказали, что для них важнее всего хорошее трудоустройство. Они рассказали нам о работодателях, о которых мечтают, и мы договорились  с «Газпромом», «Газпромнефтью», «Роснефтью», «Росатомом», «Сбербанком», «Яндексом», Mail.ru Group. Победители конкурса могли попасть туда на практику, — рассказал чиновник. — А дальше шок у организаторов, потому что многие студенты стали отказываться от практики. Мы стали выяснять, что случилось. Оказалось, что они просили стажировку в июле, а в августе собирались в отпуск – а теперь даты поменялись. И ребята говорят — пусть их возьмут на стажировку в августе. Дар речи теряется у организаторов, потому что их стажировкой занимался генеральный директор компании. Это лучшие студенты, победители олимпиады». Но, обсудив это с психологами, организаторы пришли к выводу, что ситуация абсолютно нормальная, продолжил Кириенко: «Молодые люди живут в телефоне, где любая опция отменяется: заказал «Яндекс. Такси» — можешь сразу отменить, что-то купил – можешь передумать. Они с детства к этому привыкают и искренне не понимают, почему компании, в которые они хотели пойти на работу, ведут себя по-другому – весь мир подстраивается под них, вот и вы подстраивайтесь». Но как раз запрос на осмысление происходящих изменений в дальнейшем будет нарастать, считает замглавы администрации.

 

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