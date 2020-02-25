Кремль проведет конкурс «Лидеры России. Политика» для желающих пройти в Госдуму

Конкурс будет оценивать социально значимые достижения участников, их цели и мотивацию в общественно-политической деятельности, а также компетенции, которые нужны для этой деятельности, среди которых служение обществу, социальный интеллект, ответственность за результат, организаторские способности, системное мышление и публичные коммуникации. По словам руководителя конкурса «Лидеры России» Алексея Комиссарова, они не могут гарантировать, что победители обязательно попадут в Госдуму, однако наверняка они будут востребованы и примут участие в предстоящих выборах. На вопрос «Ведомостей», смогут ли принять участие в конкурсе оппозиционные политики, например те, кого не допустили к выборам в Мосгордуму – Илья Яшин или Любовь Соболь, – Комиссаров сказал, что никаких ограничений по политическим взглядам нет, главное – не выражать взгляды, нарушающие российское законодательство. Гартунг уточнил, что два главных условия для участия в конкурсе – «граждане России и несудимые».