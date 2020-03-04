Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра
Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука, сообщает «Интерфакс-Украина». Он подал в отставку накануне, 3 марта. Решение об отставке поддержали 353 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
В своем заключительном слове Гончарук подчеркнул, что в его правительстве «не крали и системно боролись с коррупцией с первого до последнего дня». Он отметил, что за последнее время на правительство «вылилось много грязи за их деятельность», и поблагодарил министров за то, что они выдержали это давление.
Я считаю, что у нас очень хороший президент, что он очень честный человек. За все время я не получал от него ни одной незаконной команды, не было даже намеков на какую-то нечестную игру
Вопрос об отставке премьер-министра рассматривался на внеочередном заседании Верховной Рады, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время своего выступления президент раскритиковал работу правительства Гончарука. Зеленский заявил, что ему не стыдно за правительство, поскольку оно «сделало больше, чем все прошлые». При этом президент отметил, что «это скорее минус», сообщает агентство «Униан».
3 марта Гончарук написал заявление об отставке. Фракция «Слуга народа» проголосовала за назначение на пост главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера.
Ранее Гончарук уже просил президента отправить его в отставку. Это произошло в январе после публикации обсуждения доклада по экономической политике, во время которого человек с голосом, похожим на голос Гончарука, называет «примитивными» представления президента об экономике, а себя – «профаном в экономике». Зеленский тогда отставку премьера не принял.
Гончарук стал премьером Украины в конце августа 2019 г. До этого он занимал должность заместителя руководителя по экономическим вопросам в офисе Зеленского. Гончарук юрист по образованию. Он также три года возглавлял экспертно-аналитический центр «Офис эффективного регулирования», который занимается вопросами улучшения инвестиционного климата.