Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра

В своем заключительном слове Гончарук подчеркнул, что в его правительстве «не крали и системно боролись с коррупцией с первого до последнего дня». Он отметил, что за последнее время на правительство «вылилось много грязи за их деятельность», и поблагодарил министров за то, что они выдержали это давление.