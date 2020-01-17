Зеленский отказался отправлять премьера Гончарука в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьера страны Алексея Гончарука. Во время встречи с премьером президент заявил, что решил дать ему и его правительству «шанс работать дальше».
«Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически», – сказал Зеленский. Он призвал Гончарука подумать над возможным кадровым усилением правительства, заменив тех или иных руководителей министерств «в соответствии с их профессиональными данными».
Ранее сегодня, 17 января, Гончарук подал в отставку. Свое решение он объяснил желанием убрать любые сомнения в уважении и доверии к президенту. По словам премьера, опубликованные на этой неделе записи, на которых он якобы нелестно отзывается о Зеленском, были смонтированы из фрагментов записей совещаний в правительстве.
В среду, 15 января, на YouTube-канале «Как обмануть президента», который был создан в тот же день, были опубликованы аудиозаписи. На них несколько человек обсуждают доклад по экономической политике президенту и рост курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, называет «примитивными» представления президента об экономике, а себя – «профаном в экономике».
После публикации записей депутаты из фракции «Слуга народа» обратились в Службу безопасности Украины с просьбой провести расследование и установить их источник, а также выяснить, были ли признаки монтажа. Сам Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель найти причастных к записи разговоров.