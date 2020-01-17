Зеленский отказался отправлять премьера Гончарука в отставку

В среду, 15 января, на YouTube-канале «Как обмануть президента», который был создан в тот же день, были опубликованы аудиозаписи. На них несколько человек обсуждают доклад по экономической политике президенту и рост курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, называет «примитивными» представления президента об экономике, а себя – «профаном в экономике».