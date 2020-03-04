На информирование о поправках в Конституцию выделят почти миллиард рублей
Центризбирком (ЦИК) на заседании в среду утвердил распределение средств, выделенных на проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. На эти цели из федерального бюджета выделено 14,8 млрд руб., деньги уже получены и до 6 марта будут распределены между региональными комиссиями, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
Региональным избиркомам достанется большая часть средств – 14,6 млрд руб. Из них 11,1 млрд руб. будут потрачены на оплату труда сотрудников избиркомов. Сам ЦИК потратит лишь 80 млн руб. из выделенных средств: они пойдут на оплату труда привлеченных специалистов, расходы на связь и командировки. Еще 110 млн руб. будут переданы министерствам, в ведении которых находятся российские диппредставительства и воинские части, – для организации участков для голосования за пределами России.
На кампанию по информированию о голосовании планируется потратить 925 млн руб., сообщила журналистам председатель ЦИК Элла Памфилова. Эта сумма сопоставима с аналогичным бюджетом на выборах президента в 2018 г. (тогда общий бюджет информационной кампании был 770 млн руб.). Но на этот раз исполнителя не будут искать по конкурсу: в связи со сжатыми сроками по подготовке к голосованию ЦИК получил право заключить контракт с теми, кто уже работал на федеральных кампаниях. Информированием займутся старые партнеры ЦИК: визуальную концепцию и слоганы разработал «ИМА-консалтинг», выигравший творческий конкурс Центризбиркома на выборах президента, кампанию в соцсетях будут вести «Михайлов и партнеры», занявшие тогда второе место. Контракт с ними еще не заключен, а слоган и логотип кампании пока окончательно не утверждены, подчеркнула Памфилова.
На информирование также разрешено тратить средства региональных бюджетов, напоминает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. С учетом этого фактора, а также бесплатного теле- и радиоэфира, который на информирование выделяют государственные СМИ, общий бюджет кампании будет заметно выше, чем на выборах президента. Это отчасти связано с тем, что до людей нужно донести содержание достаточно объемного пакета поправок, при том что вопрос в бюллетене будет всего один. Также очевидно, что идет борьба за явку, которую власть рассматривает как индикатор легитимности голосования. Возникает вопрос: смогут ли вложенные деньги создать атмосферу праздника или у организаторов получится назойливый информационный шум, который даст прямо противоположный эффект, рассуждает эксперт.
Деньги в данном случае – единственный способ достучаться до избирателя, которого поправки в Конституцию совершенно не интересуют, уверен политолог Аббас Галлямов. Интерес избирателя определяют два фактора: остроконкурентная борьба, когда у человека создается ощущение, что от его голоса что-то зависит, и ощущение масштабности события, когда есть желание в нем поучаствовать. В данном случае нет ни того ни другого и организаторы выборов это прекрасно понимают, считает эксперт. Поэтому ставка сделана на облегченную – с точки зрения общественного контроля за ней – форму голосования и административный ресурс, все остальное – дымовая завеса, которая призвана не столько обеспечить явку, сколько обосновать полученный результат, резюмирует Галлямов.