На информирование о поправках в Конституцию выделят почти миллиард рублей

На кампанию по информированию о голосовании планируется потратить 925 млн руб., сообщила журналистам председатель ЦИК Элла Памфилова. Эта сумма сопоставима с аналогичным бюджетом на выборах президента в 2018 г. (тогда общий бюджет информационной кампании был 770 млн руб.). Но на этот раз исполнителя не будут искать по конкурсу: в связи со сжатыми сроками по подготовке к голосованию ЦИК получил право заключить контракт с теми, кто уже работал на федеральных кампаниях. Информированием займутся старые партнеры ЦИК: визуальную концепцию и слоганы разработал «ИМА-консалтинг», выигравший творческий конкурс Центризбиркома на выборах президента, кампанию в соцсетях будут вести «Михайлов и партнеры», занявшие тогда второе место. Контракт с ними еще не заключен, а слоган и логотип кампании пока окончательно не утверждены, подчеркнула ­Памфилова.