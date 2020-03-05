Голосование по поправкам в Конституцию обойдется без «дня тишины»

Председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов обращает внимание на сложности с контролем за соблюдением «дня тишины»: политтехнологи постоянно находят юридические лазейки, позволяющие его обойти. Так, в свое время решили, что это ограничение не распространяется на ранее размещенную наглядную агитацию, если она находится не ближе 50 м к участку, – и в день голосования по городам спокойно ездили машины, обклеенные агитплакатами. Еще больше проблем с распространением агитации в соцсетях и мессенджерах. Поэтому, возможно, есть смысл подумать о том, чтобы отказаться от запрета, допускает эксперт: например, в Англии ограничения на агитацию распространяются лишь на территорию избирательного участка, дверь которого всегда легко найти по массе наклеенных рядом листовок.