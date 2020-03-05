Голосование по поправкам в Конституцию обойдется без «дня тишины»
На общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, скорее всего, не будет «дня тишины» (день накануне голосования, когда запрещена агитация). Об этом сообщила в четверг председатель Центризбиркома Элла Памфилова на медиафоруме в Санкт-Петербурге. Она напомнила, что закон об изменении Конституции агитацию никак не регламентирует, поэтому, скорее всего, никаких препятствий к обсуждению поправок в день перед голосованием возникать не должно.
Она не исключила также, что отказ от «дня тишины» распространят на другие выборы, если опыт окажется успешным. Возможно, это сделает процесс выборов живее и ничто не будет отвлекать избиркомы от основной работы, пояснила Памфилова. По ее словам, во многих странах нет «дня тишины» и ничего страшного там не происходит. Законодательные инициативы – не компетенция ЦИК, но его предложения могут быть изучены законодателями, добавила она.
За отказ от «дня тишины» выступил на форуме замглавреда МИА «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев. По его словам, этот запрет давно игнорируют анонимные Telegram-каналы и зарубежные СМИ, а добросовестные редакции проигрывают им в этом. «Доходит до абсурда, когда Роскомнадзор предписывает нам в «день тишины» снять с сайта интервью с Зюгановым или Жириновским, взятые несколько недель назад, и штрафует нас за них», – пожаловался Горностаев.
Председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов обращает внимание на сложности с контролем за соблюдением «дня тишины»: политтехнологи постоянно находят юридические лазейки, позволяющие его обойти. Так, в свое время решили, что это ограничение не распространяется на ранее размещенную наглядную агитацию, если она находится не ближе 50 м к участку, – и в день голосования по городам спокойно ездили машины, обклеенные агитплакатами. Еще больше проблем с распространением агитации в соцсетях и мессенджерах. Поэтому, возможно, есть смысл подумать о том, чтобы отказаться от запрета, допускает эксперт: например, в Англии ограничения на агитацию распространяются лишь на территорию избирательного участка, дверь которого всегда легко найти по массе наклеенных рядом листовок.
Возможная отмена запрета на агитацию в день, предшествующий голосованию, дискутируется довольно давно, напоминает член совета движения «Голос» Аркадий Любарев. Не во всех странах такой запрет есть, и хотя контроль за его соблюдением достаточно трудоемкий, это ограничение всё-таки предотвращает массированную агитацию на финальном этапе выборов, отмечает эксперт. Видимо, сейчас государство, контролируя большинство СМИ, начинает тяготиться таким ограничением. На самом деле есть ощущение, что многие нововведения, которые будут применены в ходе общероссийского голосования, впоследствии закрепятся в избирательном законодательстве на постоянной основе, признается эксперт. К ним относятся упрощенная форма протокола, не позволяющая отследить количество голосовавших вне участка, возвращение досрочного голосования и досрочное голосование на дому, а также голосование в будний день, перечисляет Любарев.
Не очень понятно, для чего нужно отменять «день тишины», это международная практика, сказал «Ведомостям» замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов: «Это тот день, когда избиратель может определиться со своим выбором, чтобы на следующий день проголосовать. Поэтому вопрос целесообразности отмены "дня тишины" довольно спорный». Что же касается отмены «дня тишины» при голосовании по поправкам в Конституцию, то здесь это вполне может быть, добавляет он.