Путин одобрил поправку об обнулении своих президентских сроков

Инициативу Карелина президент не поддержал, заявив, что не видит в ней необходимости. На предложение же Терешковой Путин отреагировал более благосклонно. По его словам, нельзя убирать из Конституции ограничение, запрещающее президенту избираться более двух сроков подряд. В долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена, заявил президент. Однако, по мнению Путина, возможна поправка, разрешающая ему участвовать в выборах после принятия поправок к Конституции: «В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии: если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам основного закона».