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Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина

В заседании Госдумы объявлен полуторачасовой перерыв. Путин едет в парламент
Юрий Литвиненко Елена Мухаметшина Алена Якушова
Сергей Бобылев / ТАСС

Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, «как и любому гражданину», снова избираться. Для этого Терешкова предложила поправку, согласно которой предлагается либо снять ограничение для президента на два срока, либо обнулить президентские сроки после принятия поправок в Конституцию. Она попросила помощи у депутатов подготовить текст поправки.

«Зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто, публично предусмотреть и вообще отменить ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Или вообще, если этого потребует ситуация и если этого захотят люди, предусмотреть возможность для действующих президентов вновь избираться на эту должность»

Валентина Терешкова
депутат Госдумы от «Единой России»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такая поправка требует консультации с руководителями фракций и президентом Владимиром Путиным. Заседание Госдумы прервано на полтора часа.

Помощница Володина Анастасия Кашеварова заявила, что Володин «удалился в кабинет», чтобы позвонить Путину, а после этого начнется совещание с лидерами фракций. В Госдуму уже прибыл начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин. Сам президент Владимир Путин прибудет в Думу в 15.00 мск, передает «РИА Новости» слова Володина.

Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов уже заявил, что фракция поддержит поправку об обнулении президентских сроков.

До перерыва Госдума успела поддержать 387 поправок в законопроект об изменении Конституции, уже предложенных комитетом по государственному строительству. Нижняя палата парламента также проголосовала за отклонение 177 поправок: 323 человека отдали голос «за», 65 – «против». В числе поправок, отклоненных Госдумой, – требование к депутатам о запрете владения имуществом за рубежом. Депутаты также отклонили формулировку поправки о детях как «национальном достоянии России», но не успели проголосовать за альтернативный вариант, предложенный 10 марта комитетом по госстроительству.

Ранее по теме: Сурков допустил «обнуление» президентских сроков при изменении Конституции

Ранее о возможности обнуления президентских сроков Путина говорил его бывший помощник Владислав Сурков. В интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованном на портале «Актуальные комментарии» в конце февраля, Сурков заявил, что в случае уточнения в Конституции полномочий главы государства правовая логика приведет к необходимости «обнуления» президентских сроков, так как «это будет уже как бы другой институт президентства». В Кремле тогда слова Суркова назвали «личным мнением гражданина».

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