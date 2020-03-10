Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина

Ранее о возможности обнуления президентских сроков Путина говорил его бывший помощник Владислав Сурков. В интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованном на портале «Актуальные комментарии» в конце февраля, Сурков заявил, что в случае уточнения в Конституции полномочий главы государства правовая логика приведет к необходимости «обнуления» президентских сроков, так как «это будет уже как бы другой институт президентства». В Кремле тогда слова Суркова назвали «личным мнением гражданина».