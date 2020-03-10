Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина
Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, «как и любому гражданину», снова избираться. Для этого Терешкова предложила поправку, согласно которой предлагается либо снять ограничение для президента на два срока, либо обнулить президентские сроки после принятия поправок в Конституцию. Она попросила помощи у депутатов подготовить текст поправки.
«Зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто, публично предусмотреть и вообще отменить ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Или вообще, если этого потребует ситуация и если этого захотят люди, предусмотреть возможность для действующих президентов вновь избираться на эту должность»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такая поправка требует консультации с руководителями фракций и президентом Владимиром Путиным. Заседание Госдумы прервано на полтора часа.
Помощница Володина Анастасия Кашеварова заявила, что Володин «удалился в кабинет», чтобы позвонить Путину, а после этого начнется совещание с лидерами фракций. В Госдуму уже прибыл начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин. Сам президент Владимир Путин прибудет в Думу в 15.00 мск, передает «РИА Новости» слова Володина.
Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов уже заявил, что фракция поддержит поправку об обнулении президентских сроков.
До перерыва Госдума успела поддержать 387 поправок в законопроект об изменении Конституции, уже предложенных комитетом по государственному строительству. Нижняя палата парламента также проголосовала за отклонение 177 поправок: 323 человека отдали голос «за», 65 – «против». В числе поправок, отклоненных Госдумой, – требование к депутатам о запрете владения имуществом за рубежом. Депутаты также отклонили формулировку поправки о детях как «национальном достоянии России», но не успели проголосовать за альтернативный вариант, предложенный 10 марта комитетом по госстроительству.
Ранее о возможности обнуления президентских сроков Путина говорил его бывший помощник Владислав Сурков. В интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованном на портале «Актуальные комментарии» в конце февраля, Сурков заявил, что в случае уточнения в Конституции полномочий главы государства правовая логика приведет к необходимости «обнуления» президентских сроков, так как «это будет уже как бы другой институт президентства». В Кремле тогда слова Суркова назвали «личным мнением гражданина».