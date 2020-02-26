Сурков допустил «обнуление» президентских сроков при изменении Конституции
Бывший помощник президента России Владислав Сурков считает, что в случае уточнения в Конституции полномочий главы государства правовая логика приведет к необходимости «обнуления» президентских сроков. Об этом он рассказал в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованному на портале «Актуальные комментарии».
По мнению Суркова, с новыми полномочиями «это будет уже как бы другой институт президентства». «На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты»,- сказал он, добавив, что выводы делать пока рано, так как этот вопрос еще обсуждается.
18 февраля комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству сообщил о новых поправках в Конституцию, которые предполагают значительное расширение полномочий президента. Например, дополнительное основание для роспуска Госдумы и пожизненная гарантия неприкосновенности. 19 февраля профильный комитет Госдумы одобрил предложенные поправки.