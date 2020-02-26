Сурков допустил «обнуление» президентских сроков при изменении Конституции

По мнению Суркова, с новыми полномочиями «это будет уже как бы другой институт президентства». «На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты»,- сказал он, добавив, что выводы делать пока рано, так как этот вопрос еще обсуждается.