Путин подписал указ об увольнении Суркова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о возможной отставке Суркова говорил, что ничего не знает о его желании уйти с госслужбы. «Никаких указов об отставке Суркова нет, информацией об этом я не располагаю», – говорил Песков в конце января.