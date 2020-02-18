Путин подписал указ об увольнении Суркова
Владислав Сурков освобожден от должности помощника президента России Владимира Путина, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
В указе отсутствует формулировка «в связи с переходом на другую работу». Как правило, такая формулировка применяется в отношении отставников, которым предстоит получить новую должность в госструктурах.
О том, что Сурков подал в отставку, сообщал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков еще в конце января. Близкий к Суркову политолог объяснял решение чиновника «сменой курса на украинском направлении». Чеснаков в своем телеграм-канале пояснял, что после месяца медитации Сурков «обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о возможной отставке Суркова говорил, что ничего не знает о его желании уйти с госслужбы. «Никаких указов об отставке Суркова нет, информацией об этом я не располагаю», – говорил Песков в конце января.
Сурков пришел в Кремль в конце 1990-х гг., до декабря 2011 г. курировал внутреннюю политику и получил широкую известность как автор концепции «суверенной демократии». С 2014 г. отвечал за политику России на украинском направлении, в зону его ответственности также входили Абхазия и Южная Осетия. Теперь курировать украинское направление будет замглавы администрации президента Дмитрий Козак.