Песков прокомментировал возможную отставку Суркова
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «Ведомостям», что ничего не знает о желании помощника главы государства Владислава Суркова уйти с госслужбы. «Никаких указов об отставке Суркова нет, информацией об этом я не располагаю», – сказал Песков «Ведомостям».
Он также отметил, что информация об изменении политики на украинском направлении не соответствует действительности и «отражает только личную точку зрения тех, кто об этом говорит».
Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову, сообщил о желании помощника президента уйти в отставку. Чеснаков утверждает, что Сурков принял такое решение из-за «смены курса на украинском направлении». «В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», – уточнил Чеснаков. В свою очередь главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов написал в Telegram-канале, что украинское направление «отходит к только что назначенному замглаве администрации Дмитрию Козаку».
Козак был назначен замруководителя администрации президента 24 января.