Песков прокомментировал возможную отставку Суркова

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову, сообщил о желании помощника президента уйти в отставку. Чеснаков утверждает, что Сурков принял такое решение из-за «смены курса на украинском направлении». «В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», – уточнил Чеснаков. В свою очередь главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов написал в Telegram-канале, что украинское направление «отходит к только что назначенному замглаве администрации Дмитрию Козаку».