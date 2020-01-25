Сурков решил уйти в отставку

Сурков проработал в администрации президента в общей сложности более 17 лет и курировал в Кремле вопросы внутренней политики при всех трех президентах. В мае 1999 г., когда президентом был Борис Ельцин, Сурков стал помощником руководителя администрации Кремля Александра Волошина, в августе – его заместителем. В марте 2004 г. Путин назначил Суркова своим помощником, а спустя четыре года при президенте Дмитрии Медведеве Сурков стал заместителем руководителя администрации президента. В интервью «Интерфаксу» Сурков так описал свою деятельность: «Я был в числе тех, кто помогал президенту Ельцину осуществить мирный переход власти. В числе тех, кто помогал президенту Путину стабилизировать политическую систему. В числе тех, кто помогал президенту Медведеву ее либерализовать».