Сурков решил уйти в отставку
Помощник президента России Владислав Сурков решил уйти с государственной службы, написал на своей странице в Facebook директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову. По утверждению политолога, решение было принято Сурковым из-за «смены курса на украинском направлении». «В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», – уточнил Чеснаков.
О возможном уходе помощника президента в своем Telegram-канале также сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. «Владислав Сурков покидает госслужбу. Украинское направление отходит к только что назначенному замглаве администрации Дмитрию Козаку», – написал Венедиктов. Официального подтверждения данной информации нет.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «Ведомостям», что ничего не знает об этом. «Никаких указов об отставке Суркова нет, информацией об этом я не располагаю. Что касается изменения политики на украинском направлении, то это не соответствует действительности и отражает только личную точку зрения тех, кто об этом говорит», – сказал Песков «Ведомостям».
24 января президент Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замруководителя администрации президента. Ранее Козак курировал в правительстве топливно-энергетический комплекс и промышленность.
Сурков в начале и середине 1990-х работал в банках (например, в «Менатепе» Михаила Ходорковского и Альфа-банке) и был первым заместителем гендиректора, директором по связям с общественностью «Общественного российского телевидения».
Сурков проработал в администрации президента в общей сложности более 17 лет и курировал в Кремле вопросы внутренней политики при всех трех президентах. В мае 1999 г., когда президентом был Борис Ельцин, Сурков стал помощником руководителя администрации Кремля Александра Волошина, в августе – его заместителем. В марте 2004 г. Путин назначил Суркова своим помощником, а спустя четыре года при президенте Дмитрии Медведеве Сурков стал заместителем руководителя администрации президента. В интервью «Интерфаксу» Сурков так описал свою деятельность: «Я был в числе тех, кто помогал президенту Ельцину осуществить мирный переход власти. В числе тех, кто помогал президенту Путину стабилизировать политическую систему. В числе тех, кто помогал президенту Медведеву ее либерализовать».
Именно Сурков был автором концепции «суверенной демократии», а также одним из инициаторов отмены прямых губернаторских выборов после теракта в Беслане в сентябре 2004 г. Работая в Кремле, Сурков курировал работу партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия», а также прокремлевских молодежных движений «Идущие вместе» и «Наши».
В декабре 2011 г. Сурков ненадолго уходил в правительство на пост вице-премьера, но уже в мае 2013 г. был назначен помощником Путина по вопросам социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии. По данным «Газеты.ру», Сурков негласно выполнял функции спецпредставителя президента России на Украине во время Евромайдана и посещал Киев в январе и феврале 2014 г., что не помогло президенту Украины Виктору Януковичу удержать власть. После начала горячего конфликта в Донбассе Сурков стал отвечать в Кремле за урегулирование конфликта. Например, представлял Россию на встрече контактной группы по Украине в Минске в 2015 г., принимал участие в переговорах по вопросам исполнения минских соглашений в формате «нормандской четверки».