Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками
Ранее стало известно, что Орешкин, Мединский и Козак не вошли в состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Минэкономразвития вместо Орешкина возглавил Максим Решетников, который ранее руководил Пермским краем и департаментом экономической политики в правительстве Москвы. Министром культуры была назначена экс-руководитель департамента кинематографии министерства Ольга Любимова.
Козак в правительстве Медведева курировал ТЭК и промышленность. Теперь за промышленность отвечает вице-премьер Юрий Борисов, который также сохранил за собой кураторство над оборонно-промышленным комплексом.
Орешкин начал свою карьеру в качестве экономиста ЦБ в 2002 г. В 2006–2013 гг. работал в различных банках. В 2013 г. перешел в Минфин, где сначала занимал пост директора департамента долгосрочного стратегического планирования, а с 2015 г. – замминистра финансов, курировавшего макроэкономические вопросы и анализ рисков в бюджетной части, вопросы денежно-кредитной политики. В ноябре 2016 г. Орешкин стал министром экономического развития после того, как его предшественник Алексей Улюкаев был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Козак по образованию юрист, в 1980-е работал прокурором в Ленинграде. С 1990 по 1994 г. работал в юридическом управлении Санкт‑Петербургского городского совета. Затем работал в мэрии Санкт‑Петербурга, а с 1996 по 1998 г. был председателем юридического комитета канцелярии губернатора Санкт‑Петербурга. В 1998 г. занимал должность вице‑губернатора Санкт‑Петербурга. В 1999 г. Козак перешел на работу в аппарат правительства России, а затем и в администрацию президента. С 2004 по 2007 г. был полномочным представителем президента в Южном федеральном округе, а в 2007–2008 гг. – министром регионального развития. Должность вице-премьера Козак занимал более 11 лет – с октября 2008 г.
Мединский был назначен министром культуры в мае 2012 г. До этого он восемь лет был депутатом Госдумы, а также был известен как автор книг по истории России. Один из источников «Ведомостей» говорил, что у Мединского будут широкие полномочия и он сохранит влияние на культуру. Собеседник сравнивал будущий статус Мединского с положением Андрея Белоусова, который с 2013 г. был помощником Владимира Путина по экономическим вопросам. До этого помощника по культуре у президента не было, его советник по культуре – Владимир Толстой.