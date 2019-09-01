Вице-премьер Юрий Борисов: ситуация на космодроме «Восточный» нас не устраивает
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
До мая 2018 г. Юрий Борисов был, как говорится, широко известен в узких кругах: в должности заместителя министра обороны он был совершенно непубличным человеком – тем большей сенсацией стало его назначение вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу в новом составе правительства. Борисов говорит, что часто пересекался напрямую с президентом и тот мог принимать решение по его кандидатуре без чьих-либо рекомендаций. В интервью «Ведомостям» Борисов рассказал, чем ему не нравится проект российской лунной программы, что он изменил в процедуре размещения Гособоронзаказа и зачем бюджет инвестирует еще $1 млрд в завод микроэлектроники «Ангстрем-Т». Для мобильных операторов у него утешительных новостей нет: выделение частот в так желаемом ими диапазоне 3,4–3,8 ГГц возможно только временно и в отдельных крупных городах.
– Ваше назначение с поста замминистра обороны вице-премьером, пожалуй, главный сюрприз нынешнего состава правительства. Тем более, что вы не считаетесь человеком министра обороны Сергея Шойгу. Как все-таки это назначение состоялось?
– 7 мая раздался звонок от председателя правительства. Я приехал, он предложил занять пост заместителя, курирующего ОПК. Я поблагодарил и согласился.
– Понятно, что такие назначения согласовываются с президентом. А кто рекомендовал вас Владимиру Путину?
– Мне это не известно. Считаю, у президента было и так достаточно информации обо мне, часто приходилось докладывать свою позицию по разным вопросам ему напрямую. Вы же знаете, какой я пост занимал, один из ключевых в министерстве обороны – замминистра по вооружению. Поэтому у меня, конечно, были прямые контакты с верховным главнокомандующим. Думаю, у него было достаточно оснований и самому принимать решения по этому вопросу, без чьих-либо рекомендаций.
-
Родился 31 декабря 1956 г. в Вышнем Волочке. В 1974 г. окончил Калининское суворовское военное училище, в 1978 г. – Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО, в 1985 г. – МГУ имени М. В. Ломоносова. Доктор технических наук.
-
1978проходил службу на офицерских должностях в Вооруженных силах СССР, Российской Федерации
-
1998генеральный директор ЗАО «Научно-технический центр «Модуль»
-
2004начальник управления радиоэлектронной промышленности и систем управления, заместитель руководителя Федерального агентства по промышленности
-
2008заместитель министра промышленности и торговли РФ
-
2011первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ
-
2012заместитель министра обороны РФ
-
2018заместитель председателя правительства РФ
– Мы выяснили, что закрытым указом президента вам в 2018 г. присвоено звание Героя России. Вы Звезду Героя можете надевать хоть по каким-то случаям?
– Каждый человек решает сам. Я не считаю нужным носить награды в повседневной жизни. Это нонсенс. А на праздники – День России, День Победы – почему бы среди единомышленников не надеть иногда награду?
– А за что, с какой формулировкой награждены?
– За повышение обороноспособности страны.
– Какие у вас после повышения остались отношения с Шойгу?
– Они всегда были конструктивными и деловыми. Такими остаются и сегодня. Мы неизменно находили компромиссы по спорным вопросам. Я очень высоко ценю этого человека. Он постоянно генерит новые идеи. Многие предложенные им когда-то инновации вошли в жизнь, стали нормой, хотя когда-то казались чем-то неосуществимым или вызывали скепсис. Например, среди его многочисленных проектов – парк «Патриот» и военный инновационный технополис «Эра». Отдельно хочу отметить научные роты, переход на новый вид обмундирования и решение важнейших социальных вопросов для военнослужащих.
Нынешний министр обороны собрал команду единомышленников, которая под его руководством эффективно занимается повышением обороноспособности страны. Считаю, результат совокупной работы этой команды – совершенно иная армия по сравнению с той, что была в 2011 г.
Токсичные кредиты
– Выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) на 97% в 2017 г., еще в вашу бытность замминистра обороны по закупке вооружений, за счет чего было достигнуто?
– Когда мы пришли в Минобороны (декабрь 2012 г.), первое впечатление было – и оно подтвердилось на практике, – что диалог заказчика с исполнителями недостаточный и, как следствие, не эффективный. Может быть, как раз опыт работы в промышленности – я там достаточно большой путь прошел, знал сложности, которые возникают у предприятий при выполнении ГОЗа, – позволил вывести этот диалог на новый уровень.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}