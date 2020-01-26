Политика

Изменит ли ожидаемая отставка Владислава Суркова отношения Москвы и Киева

Бывший вице-премьер Дмитрий Козак мог бы придать им новую динамику, считает эксперт
Светлана Бочарова Варвара Подругина
Владислав Сурков не видит для себя перспектив в российско-украинских отношениях /РИА Новости

Помощник президента России Владислав Сурков, курировавший в Кремле Украину, покинет госслужбу, сообщил в субботу утром в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Близкий к Суркову политолог объяснил решение чиновника «сменой курса на украинском направлении». По словам Чеснакова, после месяца «медитации» Сурков «обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах».

Главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов увязал решение Суркова со сменой куратора Украины в администрации президента. «Украинское направление отходит к только что назначенному замглавы администрации Дмитрию Козаку», – написал он в Telegram-канале в субботу.

«Никаких указов об отставке Суркова нет, – заявил «Ведомостям» в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Что касается изменения политики на украинском направлении, то это не соответствует действительности». После этого Чеснаков уточнил в Telegram, что знает о решении Суркова от него самого, оно «принято и не изменится»: «Когда появится указ – определит президент». На просьбу «Ведомостей» разъяснить фразу о «смене курса на украинском направлении» политолог ответил: «Когда придет время».

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