Изменит ли ожидаемая отставка Владислава Суркова отношения Москвы и Киева
Помощник президента России Владислав Сурков, курировавший в Кремле Украину, покинет госслужбу, сообщил в субботу утром в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Близкий к Суркову политолог объяснил решение чиновника «сменой курса на украинском направлении». По словам Чеснакова, после месяца «медитации» Сурков «обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах».
Главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов увязал решение Суркова со сменой куратора Украины в администрации президента. «Украинское направление отходит к только что назначенному замглавы администрации Дмитрию Козаку», – написал он в Telegram-канале в субботу.
«Никаких указов об отставке Суркова нет, – заявил «Ведомостям» в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Что касается изменения политики на украинском направлении, то это не соответствует действительности». После этого Чеснаков уточнил в Telegram, что знает о решении Суркова от него самого, оно «принято и не изменится»: «Когда появится указ – определит президент». На просьбу «Ведомостей» разъяснить фразу о «смене курса на украинском направлении» политолог ответил: «Когда придет время».