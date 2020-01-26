Изменит ли ожидаемая отставка Владислава Суркова отношения Москвы и Киева

«Никаких указов об отставке Суркова нет, – заявил «Ведомостям» в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Что касается изменения политики на украинском направлении, то это не соответствует действительности». После этого Чеснаков уточнил в Telegram, что знает о решении Суркова от него самого, оно «принято и не изменится»: «Когда появится указ – определит президент». На просьбу «Ведомостей» разъяснить фразу о «смене курса на украинском направлении» политолог ответил: «Когда придет время».