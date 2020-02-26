Кремль назвал «личным мнением» слова Суркова об «обнулении» сроков Путина
Слова бывшего помощника президента России Владислава Суркова о возможной необходимости «обнуления» президентских сроков в случае уточнения в Конституции полномочий главы государства, — это «личное мнение гражданина». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».
По его словам, с недавних пор Сурков «физическое лицо, которое не работает в администрации президента или в каком-то другом учреждении», поэтому его мнение — это мнение «россиянина, пусть и очень компетентного, и авторитетного среди политиков и политологов».
О возможном обнулении президентских сроков Сурков сказал в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову. По его словам, с новыми полномочиями «это будет уже как бы другой институт президентства», на который ограничения нынешнего президентства распространяться не смогут. Сурков также заявил, что если власти не пойдут на новый отсчет, «они сильно погрешат против юридической чистоты. При этом делать окончательный выводы, по его словам, пока рано, так как этот вопрос еще обсуждается.