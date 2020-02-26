Кремль назвал «личным мнением» слова Суркова об «обнулении» сроков Путина

О возможном обнулении президентских сроков Сурков сказал в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову. По его словам, с новыми полномочиями «это будет уже как бы другой институт президентства», на который ограничения нынешнего президентства распространяться не смогут. Сурков также заявил, что если власти не пойдут на новый отсчет, «они сильно погрешат против юридической чистоты. При этом делать окончательный выводы, по его словам, пока рано, так как этот вопрос еще обсуждается.