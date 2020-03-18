Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны. Традиционно весенний призыв объявляется указом президента в последние числа марта, в прошлом году — 30 марта. Весной 2019 г. в Вооруженные силы и другие воинские формирования было призвано около 135 000 человек.
Минобороны при этом активизирует профилактику коновируса среди военносслужащих, их семей, гражданского персонала и учащихся. Как говорится в сообщении Департамента информации ведомства, сформирован запас лекарств и средств защиты, во всех медучреждениях подготовлены лаборатории для тестирования, организована связь с гражданскими медицинскими учреждениями. Температура у личного состава, говорится в сообщении, измеряется ежедневно.
Дополнительные ограничения в подведомственных образовательных учреждениях изложены в письме статс-секретаря—замминистра обороны Николая Панкова, разосланного во все необходимые инстанции, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к министерству. «Ведомости» направили запрос в Департамент информации.
По словам собеседников, все образовательные организации Минобороны России обязаны информировать личный состав о симптомах и признаках коронавирусной инфекции. Все прибывающие на территорию заведений лица будут подвергнуты обязательной термометрии, а лицам, которые не проживают на территории училищ и ВУЗов, температура будет замеряться дважды в день. Иностранные обучающиеся, вернувшиеся из отпусков и командировок из-за границы, будут допущены до занятия только после отсидки в карантине. Ужесточение касается и довузовских учебных заведений ведомства, например, Суворовских училищ, утверждает один из собеседников. По его данным, в отношении них вводится временный запрет на представление увольнений из расположения и работу комнат посетителей. Учебный год завершается досрочно за счет отмены весенних каникул, а учебные сборы (практические полевые занятия, учебные и морские практики) планируется проводить без выезда в воинские части. В школах и детских садах в гарнизонах вводится режим свободного посещения (по решению родителей) и дистанционного обучения.
Эти меры в целом укладываются в общепринятые меры борьбы с распространением опасной инфекции, говорит человек в центральном аппарате Минобороны России. Ограничения на контакты с иностранцами и практика термометрии уже введены на всех российских зарубежных военных объектах без исключения, уточняет собеседник, защитные меры (ограничение на выезд на полевые учения и контакты с родственниками, ношение средств индивидуальной защиты) принимаются и в воинских частях, дислоцированных внутри страны. Благодаря этим мерам есть шанс не допустить распространение инфекции внутри армейских подразделений, полагает он. Ранее начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин в интервью газете «Красная Звезда» сообщал, что для оперативного реагирования на возможные опасные ситуации в постоянной готовности находятся сформированные подвижные санитарно-эпидемиологические группы. «В том числе проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание, установления медицинского наблюдения за контактными лицами», -- заявлял он.
Главный вопрос сейчас упирается в подготовку к Параду Победы, считает другой военный собеседник «Ведомостей». С начала 2020 г. в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ярославской и Ивановской областях около 4 500 военнослужащих приступили к тренировкам для участия в парадах и шествиях, посвященных 75-й годовщине Победы. А в конце марта на подмосковном полигоне Алабино должны начаться репетиции парада, участие в котором могут принять до 10 000 военнослужащих, хотя в Московской области было запрещено проведение массовых мероприятий «на открытом воздухе с любой численностью участников». Никаких указаний об отмене мероприятия не поступало, говорит человек, близкий к руководству Минобороны России, это политический вопрос, который будет решаться на уровне президента. В ближайшее время подготовка будет вестись в плановом режиме при условии соблюдения защитных мер, добавил он.