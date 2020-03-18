Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию

По словам собеседников, все образовательные организации Минобороны России обязаны информировать личный состав о симптомах и признаках коронавирусной инфекции. Все прибывающие на территорию заведений лица будут подвергнуты обязательной термометрии, а лицам, которые не проживают на территории училищ и ВУЗов, температура будет замеряться дважды в день. Иностранные обучающиеся, вернувшиеся из отпусков и командировок из-за границы, будут допущены до занятия только после отсидки в карантине. Ужесточение касается и довузовских учебных заведений ведомства, например, Суворовских училищ, утверждает один из собеседников. По его данным, в отношении них вводится временный запрет на представление увольнений из расположения и работу комнат посетителей. Учебный год завершается досрочно за счет отмены весенних каникул, а учебные сборы (практические полевые занятия, учебные и морские практики) планируется проводить без выезда в воинские части. В школах и детских садах в гарнизонах вводится режим свободного посещения (по решению родителей) и дистанционного обучения.