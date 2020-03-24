Российские военные могут приступить к работе в Италии 24 марта

Руководство штаба прибывшей в Италию оперативной группы Минобороны России провело 23 марта консультации с итальянскими военными для определения районов, где им предстоит действовать, говорится в сообщении департамента информации министерства. Всего 13 самолетами Ил-76 в Италию на авиабазу около Рима было доставлено восемь бригад специалистов численностью около 100 человек и различные машины войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Источник «Ведомостей», близкий к военному ведомству, добавил, что задействовать российских специалистов в мероприятиях можно уже cо вторника: сутки потребуются на развертывание всех технических средств и их переброску в назначенные районы. Предполагается, что российские военные будут работать в госпиталях, участвовать в разработке вакцины и дезинфицировать территории с помощью своей техники.