Италия нам поможет

22 марта на военную авиабазу под Римом из подмосковного «Чкаловского» вылетел первый Ил-76 российского Минобороны с российскими военными специалистами. Всего по распоряжению Владимира Путина в Италию направятся девять самолетов. Они доставят группу из 100 человек, включающую ведущих военных медиков, вирусологов, эпидемиологов и автомобильные комплексы по диагностике и дезинфекции. Российским специалистам и технике предстоит работать в наиболее пострадавших от коронавируса регионах Италии.