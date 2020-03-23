Италия нам поможет
Помощь охваченной эпидемией коронавируса стране — шаг не только политический, но и сугубо практический
Отправка российских военных врачей и вирусологов в Италию – это возможность получить практический опыт борьбы с коронавирусом на тот случай, если эпидемия придет в Россию.
22 марта на военную авиабазу под Римом из подмосковного «Чкаловского» вылетел первый Ил-76 российского Минобороны с российскими военными специалистами. Всего по распоряжению Владимира Путина в Италию направятся девять самолетов. Они доставят группу из 100 человек, включающую ведущих военных медиков, вирусологов, эпидемиологов и автомобильные комплексы по диагностике и дезинфекции. Российским специалистам и технике предстоит работать в наиболее пострадавших от коронавируса регионах Италии.
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