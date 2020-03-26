Голосование по поправкам в Конституцию отложено на неопределенный срок
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, назначенное ранее на 22 апреля, перенесено. Об этом сообщил Владимир Путин 25 марта в телеобращении о борьбе с коронавирусом, а вечером издал соответствующий указ. Он подчеркнул, что в России благодаря заранее принятым мерам «в целом удается пока сдерживать» широкое распространение болезни, а его мнение о важности голосования по Конституции не изменилось. Но, поскольку «абсолютным приоритетом» для властей является «здоровье, жизнь и безопасность людей», плебисцит «необходимо перенести на более позднюю дату», заявил Путин. Решение о новом дне голосования будет принято в зависимости от развития ситуации и с учетом рекомендаций специалистов, пообещал он.
О том, что политическое решение о переносе голосования принято, но новая дата пока не определена, «Ведомостям» 22 марта рассказали три человека, близких к администрации президента. Собеседники также говорили, что, скорее всего, голосование пройдет в конце июня или начале июля. А вот его совмещения с осенним единым днем голосования (ЕДГ) не будет, уточняли они, поскольку эти выборы проводятся в соответствии с законом о гарантиях избирательных прав, который «не стыкуется» с положением о порядке проведения голосования по поправкам.