Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

17 марта, сразу после подписания указа о назначении общероссийского голосования на 22 апреля, Владимир Путин встретился с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Тогда президент сказал, что голосование пройдет в указанный день, только если позволит ситуация, связанная с коронавирусом. Путин также подчеркнул, что в соответствии с законом о поправке в Конституцию голосование проводится не раньше чем через месяц после подписания указа о назначении даты голосования, но можно провести его и позднее: «Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире и так или иначе, не так остро, как в других странах, тем не менее затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия». Окончательное решение будет принято им исходя из складывающейся ситуации, пообещал президент.