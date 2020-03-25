Минобороны начало проверку готовности к борьбе с вирусом

«Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения в случае необходимости задач по борьбе с коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении департамента информации Минобороны. Все мероприятия будут проводиться исключительно на полигонах Вооруженных сил без привлечения органов власти и других ведомств. На первом этапе проверки будут сформированы сводные отряды для борьбы с эпидемией среди самих военных, а на втором будет проверена готовность военных медиков по своевременному развертыванию отрядов для борьбы с инфекцией, заявил Шойгу. Также, по его словам, в ходе проверки проанализируют транспортные возможности Минобороны для перевозки сил и средств в удаленные районы для оказания помощи больным и выполнения карантинных и лечебных мероприятий.