Почти половина россиян готовы оставить Путина у власти навсегда

Население более охотно, чем эксперты, еще в январе – феврале говорило, что цель поправок – это продление полномочий Путина, поэтому для многих произошедшее не стало сюрпризом, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Хотя то, как это было обставлено, создало у кого-то ощущение двусмысленности и обмана, напоминая рокировку 2011 г.». Совокупно на рейтинги президента сейчас влияют и девальвация рубля, и негативные экономические новости, и коронавирус, который создал ощущение растерянности и тревожности, перечисляет эксперт: «Однако говорить о наличии мощного протестного потенциала не приходится. В принципе, количественная социология не дает точный замер протестных настроений. Он скорее зависит от людей, которые готовы идти до конца, и тех, кто готов к ним присоединиться. А для людей часто такое поведение становится сюрпризом – они обнаруживают себя на протестной акции, на которую еще несколько дней назад не собирались». Сейчас в любом случае общество демобилизовано ситуацией с карантином, продолжает Виноградов: «Насколько чувствительной будет повестка с обнулением сроков в посткарантинной реальности, пока сказать никто не может, потому что никто не знает, что окажется доминирующим в обществе – желание прислониться к большому плечу власти, рост тревожности, раздражение из-за сверхмер или какой-то лучик надежды». В то же время вряд ли у большей части населения есть позиция по поводу «Путина навсегда», рассуждает эксперт: «Большинство людей вряд ли ощущают себя участниками процесса и считают, что их мнение может быть ключевым. Думаю, по большей части общество нейтрально, хотя и есть твердые путинисты, причем даже не для всех из них эстетика обнуления близка. Так или иначе, Путин отождествил себя с Россией в глазах большого количества людей, и эта формула «нет Путина – нет России» при всей ее примитивности и парадоксальности описывает состояние умов значительной части общества».​