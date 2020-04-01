Почти половина россиян готовы оставить Путина у власти навсегда
47% россиян поддержали бы такое устройство страны, при котором Владимир Путин может находиться у власти без ограничения срока. Это следует из результатов опроса, проведенного социологической службой Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и опубликованного 1 апреля на сайте политика Алексея Навального. Телефонный опрос проводился среди 1000 россиян, замеры делались дважды – с 27 января по 6 февраля и с 13 по 25 марта 2020 г., т. е. до и после принятия Госдумой поправки в Конституцию, дающей Путину возможность избраться после 2024 г. еще на два президентских срока.
Не поддерживает бессрочное правление нынешнего президента 41% респондентов. По мнению Навального, это означает, что «значительная часть сторонников Путина выступает против обнуления сроков».
По мнению 60% опрошенных, поправки в Конституцию приведут к тому, что Путин останется руководителем страны на неопределенный срок, – в начале февраля с этим утверждением соглашались 43%. И лишь 16% полагают, что поправки не имеют отношения к сроку и полномочиям действующего президента (в предыдущем опросе так считал 31%).
Изменилось и мнение россиян о целесообразности изменения Основного закона. Если в начале февраля 67% считали, что поправки в Конституцию вносить нужно, то сейчас так думают 56% опрошенных. Противоположное мнение в первом опросе высказали 18% респондентов, а во втором – 28%. «Опрос, который был сделан после обнуления сроков, фиксирует радикальное снижение поддержки поправок в Конституцию по сравнению с опросом, который был сделан сразу после того, как Путин анонсировал эти поправки в январе», – комментирует Навальный.
ФБК задал опрошенным и вопрос об их отношении к Путину. Положительным оно оказалось в феврале у 64%, в марте – у 59% респондентов, отрицательным – соответственно у 17% и 23%. «Мы фиксируем [после поправки об обнулении сроков] падение на 5 процентных пунктов – это уже спад за пределами статистической погрешности, это не колебание, а настоящее снижение рейтинга», – считает Навальный.
При этом 34% россиян предполагают, что появление у Путина законодательной возможности баллотироваться в президенты в 2024 г. «скорее вызовет» акции протеста (не ждут протестов 42%), но лично поучаствовать в них готовы лишь 13% опрошенных (в том числе 6% в этом точно уверены). «Речь ведь, на секундочку, почти про 10 млн человек. Это очень серьезный потенциал готовности к уличному протесту», – рассуждает Навальный. По его словам, поправки смутили и дезориентировали россиян: «Все запутаны и не понимают, что с этим всем делать, а перенос сроков и сворачивание только что начатой кампании, разумеется, только увеличивают смятение». Для россиян голосование «за поправки» и «за обнуление сроков» – разные вещи, уверен Навальный: «На этом, конечно, и будет строиться стратегия администрации президента по достижению нужного результата при «общероссийском голосовании».
Ранее Навальный опубликовал ролик, в котором описал стратегию действий при голосовании по поправкам. Он призвал россиян фиксировать фальсификации и факты принуждения к участию в голосовании. В то же время политик считает, что поправки уже приняты, поскольку изменения в Конституцию вступают в силу после одобрения двумя третями региональных парламентов, а само общероссийское голосование называет незаконным.
«Левада-центр» на прошлой неделе опубликовал данные своего опроса, согласно которым норму об обнулении сроков Путина одобряют 48% россиян, а не одобряют – 47%. При этом видеть Путина на посту президента и после 2024 г. хотели бы 46% респондентов (54% в июле 2019 г.), а не хотели бы – 40%.
Данные опроса ФБК вполне коррелируют с этими цифрами, говорит замдиректора «Левада-центра» Денис Волков: «Действительно, отчасти обнуление изменило отношение к поправкам. Но в любом случае сохраняется отношение к этой поправке – 50% на 50%. Причем уже видно по опросам, что те, кто собирается голосовать «за», придут на участки, а те, кто против поправок, не придут». Снижение электоральных рейтингов Путина началось еще до пенсионной реформы, одобрение деятельности в какой-то момент нормализовалось и даже был прирост, объясняет социолог: «Сейчас рейтинги снижаются в том числе и из-за ситуации с экономикой, но пока это влияет не очень существенно. Индекс потребительских настроений в марте упал на 16 п. п., это падение похоже на то, что было при обвале курса рубля в конце 2014 г. Экономическая ситуация ухудшилась, и это повлияло на рейтинги власти. Но, по всем наблюдениям, мы знаем, что экономические проблемы все-таки имеют больше отложенный эффект для рейтингов. Об этом говорит то, что уровень одобрения премьера в марте снизился лишь на 1 п. п., тогда как президента – на 6 п. п. Поэтому снижение можно связать с поправкой об обнулении президентских сроков».
Население более охотно, чем эксперты, еще в январе – феврале говорило, что цель поправок – это продление полномочий Путина, поэтому для многих произошедшее не стало сюрпризом, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Хотя то, как это было обставлено, создало у кого-то ощущение двусмысленности и обмана, напоминая рокировку 2011 г.». Совокупно на рейтинги президента сейчас влияют и девальвация рубля, и негативные экономические новости, и коронавирус, который создал ощущение растерянности и тревожности, перечисляет эксперт: «Однако говорить о наличии мощного протестного потенциала не приходится. В принципе, количественная социология не дает точный замер протестных настроений. Он скорее зависит от людей, которые готовы идти до конца, и тех, кто готов к ним присоединиться. А для людей часто такое поведение становится сюрпризом – они обнаруживают себя на протестной акции, на которую еще несколько дней назад не собирались». Сейчас в любом случае общество демобилизовано ситуацией с карантином, продолжает Виноградов: «Насколько чувствительной будет повестка с обнулением сроков в посткарантинной реальности, пока сказать никто не может, потому что никто не знает, что окажется доминирующим в обществе – желание прислониться к большому плечу власти, рост тревожности, раздражение из-за сверхмер или какой-то лучик надежды». В то же время вряд ли у большей части населения есть позиция по поводу «Путина навсегда», рассуждает эксперт: «Большинство людей вряд ли ощущают себя участниками процесса и считают, что их мнение может быть ключевым. Думаю, по большей части общество нейтрально, хотя и есть твердые путинисты, причем даже не для всех из них эстетика обнуления близка. Так или иначе, Путин отождествил себя с Россией в глазах большого количества людей, и эта формула «нет Путина – нет России» при всей ее примитивности и парадоксальности описывает состояние умов значительной части общества».