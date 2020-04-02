Глава Коми ушел в отставку
Глава Республики Коми Сергей Гапликов объявил, что уходит в отставку. Об этом он сообщил в видеообращении, которое опубликовано на его странице «В контакте». «Я принял решение сложить с себя полномочия главы Республики Коми. Это мое решение. Оно было принято после долгих и серьезных размышлений», – сказал Гапликов, добавив, что он уже направил соответствующее обращение президенту Владимиру Путину.
Причину, по которой было принято такое решение, Гапликов не назвал. «Так совпало, что момент сложения моих полномочий сопряжен с непростыми временами в нашей жизни», – отметил он.
Исполняющий обязанности главы региона вместо Гапликова пока не назначен.
В последние дни в Коми резко выросло число заболевших коронавирусом. Еще 29 марта в регионе было менее 10 инфицированных, а, по данным оперативного штаба на 2 апреля, их уже 56. Один из этих случаев завозной, остальные 55 человек заразились в одной из больниц Сыктывкара, сообщили местные власти. Следователи начали проверку по данному факту, предполагается, что источником заражения мог стать кто-то из персонала больницы. Сейчас медучреждение находится в режиме строжайшего карантина, а во всем регионе введен режим всеобщей самоизоляции.
Глава Коми стал вторым руководителем региона за день, объявившим об отставке. Ранее с себя сложил полномочия губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Он сказал, что принял это решение «по результатам больших социологических исследований, которые провел ряд профессиональных компаний».
Гапликов – член «Единой России», он был назначен исполняющим обязанности главы Коми в сентябре 2015 г. после ареста своего предшественника Вячеслава Гайзера. На выборах в 2016 г. он набрал 62,17% голосов.
После ареста Гайзера долго не могли найти кандидата на должность и. о. главы региона, на Гапликова выбор пал случайно, считает политолог Виталий Иванов. «Гапликов как раз тогда остался без работы после роспуска «Олимпстроя». Он ждал, что его поставят главой, но думал, что это будет какой-то более богатый и перспективный регион. Вероятно, был разочарован. Фрустрация усугубилась из-за удручающего состояния дел в республике. Он не подошел для этого региона, и это было взаимное отторжение. Гапликов явно мучился, и сегодня его мучения завершились», – говорит Иванов. Эксперт не исключил, что, если бы Гапликов остался на посту главы Коми до сентябрьских выборов, «Единая Россия» могла бы проиграть голосование.