Глава Коми ушел в отставку

После ареста Гайзера долго не могли найти кандидата на должность и. о. главы региона, на Гапликова выбор пал случайно, считает политолог Виталий Иванов. «Гапликов как раз тогда остался без работы после роспуска «Олимпстроя». Он ждал, что его поставят главой, но думал, что это будет какой-то более богатый и перспективный регион. Вероятно, был разочарован. Фрустрация усугубилась из-за удручающего состояния дел в республике. Он не подошел для этого региона, и это было взаимное отторжение. Гапликов явно мучился, и сегодня его мучения завершились», – говорит Иванов. Эксперт не исключил, что, если бы Гапликов остался на посту главы Коми до сентябрьских выборов, «Единая Россия» могла бы проиграть голосование.