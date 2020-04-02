Губернатор Архангельской области объявил об отставке

«То, что Орлов значился в списке губернаторов на замену под номером 1 – общее место. Он был обречен, во-первых, из-за общей неуспешности и, во-вторых, из-за шиесского кризиса. Напомню, что в свое время губернатором Орлов стал случайно, тогда несколько кандидатов наотрез отказались от этой должности, а он не отказался с ходу и за него ухватились», – говорит политолог Виталий Иванов. История с Шиесом угробила рейтинг Орлова, хотя он и так был невысокий, считает эксперт. «Вопрос в том, стоило ли отправлять его в отставку именно сейчас, непростой. С утра в СМИ начали распространять комментарии о том, что он не справляется с противоэпидемическими мероприятиями. Но логично было бы уже подвести итог после окончания периода всенародной изоляции. Видимо, сочли, что не годится, если страна будет жить только новостями о карантине. Поэтому Орлова принесли в жертву досрочно, из-за информационного голода», – предполагает Иванов.