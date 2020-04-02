Губернатор Архангельской области объявил об отставке
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке, сообщает ТАСС. Он сказал, что принял это решение «по результатам больших социологических исследований, которые провел ряд профессиональных компаний». Президент Владимир Путин принял отставку Орлова, временно руководить регионом будет глава Ненецкого автономного округа (НАО), единоросс Александр Цыбульский, передает «РИА Новости». Врио губернатора НАО стал Юрий Бездудный, до этого он был заместителем Цыбульского.
Единоросс Игорь Орлов был губернатором Архангельской области с 2012 г. До этого он работал в разное время во ФГУП «Центр судоремонта «Звездочка» и на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь». В 2012 г. Дмитрий Медведев, который на тот момент был президентом, назначил Орлова врио губернатора, сам Орлов к тому моменту был первым заместителем исполнительного директора по производству ООО «Автотор холдинг».
В сентябре 2018 г. Орлов подписал с правительством Москвы соглашение о создании экотехнопарка «Шиес» с площадкой для размещения неутилизируемых отходов. Капитальные вложения в проект оценивались в 10,5 млн руб. Решение привозить в Архангельскую область мусор из Москвы привело к массовым протестам среди местных жителей в апреле 2019 г.
Сам Орлов, комментируя результаты соцопросов о негативном отношении жителей к проекту в Шиесе, сказал, что ему «плевать на их рейтинги и голосования», а его оппоненты – «шелупонь, которая здесь никто и звать никак» (цитаты по сайту местного телеканала СТВ). В январе 2020 г. суд признал строения, которые уже были возведены на месте будущего полигона в Шиесе, незаконными, так как они были построены до утверждения проекта, общественных обсуждений и экспертиз.
«То, что Орлов значился в списке губернаторов на замену под номером 1 – общее место. Он был обречен, во-первых, из-за общей неуспешности и, во-вторых, из-за шиесского кризиса. Напомню, что в свое время губернатором Орлов стал случайно, тогда несколько кандидатов наотрез отказались от этой должности, а он не отказался с ходу и за него ухватились», – говорит политолог Виталий Иванов. История с Шиесом угробила рейтинг Орлова, хотя он и так был невысокий, считает эксперт. «Вопрос в том, стоило ли отправлять его в отставку именно сейчас, непростой. С утра в СМИ начали распространять комментарии о том, что он не справляется с противоэпидемическими мероприятиями. Но логично было бы уже подвести итог после окончания периода всенародной изоляции. Видимо, сочли, что не годится, если страна будет жить только новостями о карантине. Поэтому Орлова принесли в жертву досрочно, из-за информационного голода», – предполагает Иванов.
Цыбульский может возглавить объединенный регион, который образуется в ходе слияния Архангельской области и НАО, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве Архангельской области. Источник «Ведомостей», близкий к администрации президента, не исключает этого варианта. Цыбульский неплохо показал себя в НАО, говорит Иванов: «И годится в главы большего региона. В 2002 г. глава Таймыра Александр Хлопонин возглавил Красноярский край. А через пять лет округ объединили с краем, который возглавил Хлопонин».
Все понимали, что и Орлов, и Гапликов будут отправлены в отставки, так что им было очень сложно проводить какую-то антикризисную политику, объясняет решение Кремля уволить сразу двух губернаторов в критический момент политолог Евгений Минченко. «Поэтому (было решено, что) лучше сейчас их убрать, не дожидаясь (завершения кризиса). Это логично — дать возможность принимать антикризисные меры новым главам регионов, у которых будет и мандат доверия, и эффект медового месяца», — говорит эксперт.
Разговоры о возможном объединении Архангельской области и НАО идут давно, говорит Минченко: «Это (было бы) логично, учитывая что уже много где подобного рода обьединение произошло».