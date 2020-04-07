В Польше разрешили заочное голосование на выборах президента
Польский сейм 6 апреля после долгих споров принял большинством в 230 голосов против 226 и двух воздержавшихся законопроект о голосовании по почте на президентских выборах 10 мая, сообщило Польское радио. Разногласия по поводу даты и формата выборов несут угрозу для правящей коалиции, отмечают аналитики польского новостного портала Onet: «В момент, когда наша страна на фоне коронавируса переживает самые серьезные трудности за последние 30 лет, политики заняты своими внутренними разборками».
На прошлой неделе глава партии, бывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский внес на рассмотрение парламента законопроект о поправках в конституцию. Они предусматривают заочную процедуру голосования за кандидатов в президенты – по почте.
Как и в большинстве европейских стран, в Польше действует карантин, закрыты границы, а пик эпидемии, по словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, придется как раз на май и июнь. Депутаты оппозиционных партий считают, что в таких условиях невозможно провести демократические выборы, поскольку они не смогут вести полноценную предвыборную кампанию. Партия «Гражданская платформа» настаивает на введении режима чрезвычайного положения – это бы автоматически означало и перенос выборов. Против проведения заочных выборов в мае выступают и избиратели: по опросам социологической службы United Surveys, эту инициативу не одобряет больше половины (57%) поляков.
Тем не менее, партия «ПиС» намерена добиваться проведения выборов в назначенный срок. Сейчас рейтинги Дуды намного выше, чем у других кандидатов: по данным Gazeta Wyborcza, он может рассчитывать на 65% голосов и, соответственно, победу в первом туре. Однако его шансы на переизбрание могут сильно снизиться, если голосование пройдет позже, когда в полной мере проявятся негативные последствия пандемии, отмечает Associated Press. При этом неизбежно низкая явка в разгар эпидемии «сделает его победу менее легитимной», – уверен бывший премьер-министр Польши и глава Европейского совета Дональд Туск. Отложить выборы призывают и эксперты: «Даже Владимир Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию, которые позволили бы ему оставаться у власти до 2036 г., сказала изданию Emerging Europe эксперт исследовательского фонда «Открытый диалог» Касья Шипска: «А Качинський упрямо продолжает стоять на своем, несмотря на смертельный вирус».
«Главный вопрос сейчас – это сколько власти мы готовы дать правящей партии, позволим ей делать все что угодно или как-то ее ограничим. Переизбрание Дуды даст «ПиС» моральный и реальный мандат на продолжение их политики по ограничению либеральной демократии и устранению баланса сил в политическом поле. А победа оппозиционного кандидата показала бы им, что доверие к правящей партии не безгранично, и она должна быть подотчетна гражданам», – приводит издание Emerging Europe мнение политолога Мартина Мичельски.