В Польше разрешили заочное голосование на выборах президента

Тем не менее, партия «ПиС» намерена добиваться проведения выборов в назначенный срок. Сейчас рейтинги Дуды намного выше, чем у других кандидатов: по данным Gazeta Wyborcza, он может рассчитывать на 65% голосов и, соответственно, победу в первом туре. Однако его шансы на переизбрание могут сильно снизиться, если голосование пройдет позже, когда в полной мере проявятся негативные последствия пандемии, отмечает Associated Press. При этом неизбежно низкая явка в разгар эпидемии «сделает его победу менее легитимной», – уверен бывший премьер-министр Польши и глава Европейского совета Дональд Туск. Отложить выборы призывают и эксперты: «Даже Владимир Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию, которые позволили бы ему оставаться у власти до 2036 г., сказала изданию Emerging Europe эксперт исследовательского фонда «Открытый диалог» Касья Шипска: «А Качинський упрямо продолжает стоять на своем, несмотря на смертельный вирус».