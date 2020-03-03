Катынь 80 лет спустя

Катынское преступление – это собирательный термин, означающий расстрел в апреле – мае 1940 г. почти 22 000 польских граждан, казненных по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. Из них более 14 500 были военнопленными трех лагерей НКВД: Козельского в Смоленской области, Осташковского в Калининской и Старобельского в Ворошиловградской. На основании того же решения были казнены также 7305 арестантов тюрем НКВД в западных областях Украины и Белоруссии – т. е. на восточных территориях довоенной Польши, захваченных СССР в сентябре 1939 г. в соответствии с секретным протоколом к договору о ненападении с Германией от 23 августа 1939 г., известным как пакт Молотова – Риббентропа. Начавшееся 17 сентября, в разгар германо-польской войны, наступление Красной армии с востока сделало Советский Союз пособником Германии в разгроме Польши и развязывании Второй мировой войны. В ходе операции, названной советской пропагандой «освободительным походом в Западную Украину и Западную Белоруссию», РККА взяла в плен 240 000–250 000 польских солдат. На занятых территориях начались массовые аресты тех, кто мог оказать сопротивление советизации этих земель. К декабрю 1939 г. большинство пленных солдат и нижних чинов распустили по домам или передали германским властям, а офицеров армии, служащих полиции и других ведомств сосредоточили в трех лагерях НКВД для военнопленных. 5 марта 1940 г., основываясь на предложении наркома внутренних дел Лаврентия Берии, который назвал польских военнопленных и арестантов «неисправимыми врагами советской власти», Политбюро решило их расстрелять.