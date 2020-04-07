Правозащитники обеспокоены тем, что из-за эпидемии людей перестали лечить
Правозащитная организация «Зона права» направила председателю координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции премьеру Михаилу Мишустину письмо с предложением ввести единый временный порядок организации работы медицинских учреждений в регионах. Сейчас, напоминают правозащитники, в соответствии с приказом Минздрава от 19 марта региональным эпидемиологам рекомендовано утвердить временный порядок организации работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. Это привело к тому, что в ряде регионов оказался сильно ограничен доступ пациентов к получению квалифицированной медицинской помощи: вводятся запреты на плановую госпитализацию, а амбулаторно-клиническую помощь переводят в дистанционный режим.
Например, в Татарстане медицинским организациям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности запрещена плановая госпитализация пациентов. Исключение делается для пациентов с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих (их перечень утвержден правительством) или при которых отсрочка оказания медицинской помощи может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью. Что это за заболевания, в документе не уточняется. Минздрав республики обещает, что амбулаторно-поликлиническая помощь населению по медицинским показаниям, в том числе консультации узких профильных специалистов, будет оказана на дому, а также в дистанционном режиме.
Схожая ситуация, отмечают правозащитники, сложилась в Санкт-Петербурге, Новосибирской и Ростовской областях, ряде других регионов. А вот в Самарской области беременным разрешили посещать медицинские учреждения для процедур или сдачи анализов. В Тверской области руководство регионального минздрава лишь обратилось к местным жителям с просьбой отложить посещение врачей для несрочных консультаций и обращаться в лечебные учреждения только в случае болезни.
Представитель «Зоны права» Булат Мухамеджанов говорит, что далеко не всегда жесткость принимаемых регионами мер напрямую соотносится с эпидемиологической обстановкой: в Татарстане, например, заболевших коронавирусом десятки, а лишиться медицинской помощи рискуют тысячи.
Минздрав России не ответил оперативно на запрос «Ведомостей» о возможности появления такого документа.
Судя по обращениям, больше всего вопросов возникает у людей с онкологией – им предстояло проходить плановые обследования, которые теперь отменены, – а также у беременных, которые должны посещать гинеколога, рассказывает медицинский адвокат из Новосибирска Юлия Казанцева. Многие женщины наблюдались в частных клиниках, которые теперь закрылись, а на учет по месту жительства их уже не берут. Местные нормативные акты предусматривают оказание медицинской помощи только в случае прямой угрозы жизни и здоровью, отмечает Казанцева. Но это очень расплывчатое определение, фактически этот вопрос отдан на усмотрение местным организациям. Она напоминает, что по Конституции все имеют равное право на медицинскую помощь и она не может быть ограничена в зависимости от региона. «Думаю, что юристы и медики должны совместными усилиями разработать временный порядок оказания медицинской помощи, который определит более четкие гарантии в этой области», – говорит Казанцева.
Партнер Pen & Paper Мария Николаева не исключает, что в ближайшее время какая-то дополнительная регламентация появится. Сейчас все происходит очень быстро и юридическая техника страдает, необходимые коррективы вносят буквально на бегу, отмечает она. Например, в Санкт-Петербурге 23 марта постановлением главного санитарного врача введен запрет на плановую госпитализацию пациентов и посещение поликлиник до 30 апреля, а спустя два дня комитет по здравоохранению уточнил, что запрет распространяется на мероприятия, которые могут быть отсрочены без ухудшения состояния больных, напоминает эксперт.
В условиях начавшегося распада правового пространства страны (включая две то ли параллельно действующие, то ли временно не действующие Конституции) децентрализация – та цена, которую в условиях кризиса вынуждена платить управленческая система страны, привыкшая к гораздо более низкому темпу жизни, констатирует политолог Михаил Виноградов. Но если в политической системе децентрализация выступает как способ снятия ответственности, то в области здравоохранения она становится вполне логичной: уровень эпидемиологических рисков в регионах неодинаков, мощности фондов организаций здравоохранения разные и на этом фоне было бы странно выстраивать общий для всех алгоритм – он может оказаться далеко не самым эффективным, предупреждает эксперт.