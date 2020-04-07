Правозащитники обеспокоены тем, что из-за эпидемии людей перестали лечить

Судя по обращениям, больше всего вопросов возникает у людей с онкологией – им предстояло проходить плановые обследования, которые теперь отменены, – а также у беременных, которые должны посещать гинеколога, рассказывает медицинский адвокат из Новосибирска Юлия Казанцева. Многие женщины наблюдались в частных клиниках, которые теперь закрылись, а на учет по месту жительства их уже не берут. Местные нормативные акты предусматривают оказание медицинской помощи только в случае прямой угрозы жизни и здоровью, отмечает Казанцева. Но это очень расплывчатое определение, фактически этот вопрос отдан на усмотрение местным организациям. Она напоминает, что по Конституции все имеют равное право на медицинскую помощь и она не может быть ограничена в зависимости от региона. «Думаю, что юристы и медики должны совместными усилиями разработать временный порядок оказания медицинской помощи, который определит более четкие гарантии в этой области», – говорит Казанцева.