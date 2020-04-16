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В полуфинал «Лидеров России. Политика» прошли депутаты, общественники и политтехнологи

Он состоится, когда нормализуется эпидемическая ситуация
Елена Мухаметшина
Рамиль Ситдиков / РИА

В полуфинал организованного администрацией президента конкурса «Лидеры Россия. Политика» прошел 541 человек, сообщила 15 апреля пресс-служба конкурса. Первый этап включал в себя онлайн-тестирование участников по обществознанию и оценке «лидерского потенциала конкурсантов», через него прошли 8676 участников. Лучшие результаты при тестировании показали 511 человек, еще 30 человек показали результаты не хуже, чем 75% конкурсантов, и при этом получили наибольшую поддержку на сайте конкурса от своих сторонников.

Мужчин, прошедших в полуфинал конкурса, гораздо больше, чем женщин, – 79,7% против 20,3%. Большинство прошедших в полуфинал участников моложе 40 лет (67,7%), они представляют 75 российских регионов, среди которых доминируют Москва (28,2%), Московская область (6,7%) и Санкт-Петербург (5,9%). По словам руководителя конкурса «Лидеры России» Алексея Комиссарова, очные этапы конкурса состоятся после того, как в России стабилизируется эпидемиологическая ситуация. Полуфиналы включают в себя контрольное тестирование и задания в группах.

В полуфинал конкурса прошли близкие к Кремлю политтехнологи Дмитрий Гусев и Олег Матвейчев, бывшая сотрудница администрации президента, а ныне начальник отдела гуманитарных проектов одного из департаментов Минэкономразвития Яна Лантратова, члены Общественной палаты Артем Метелев, Максим Григорьев, Юлия Зимова, Светлана Разворотнева, член Совета по правам человека Кирилл Кабанов, член партии «Яблоко» Кирилл Гончаров и глава совета депутатов Тверского района Москвы Яков Якубович (шел на выборы в 2017 г. от «Яблока»), депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Магомет Яндиев, победивший в 2019 г. благодаря поддержке снятого с выборов Ильи Яшина, экс-депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Носов, директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов, адвокат Евгений Корчаго, а также действующие депутаты Госдумы от «Единой России» Денис Кравченко и Алена Аршинова.

При этом среди полуфиналистов не оказалось бывшей жены Аркадия Ротенберга Натальи Ротенберг, возглавляющей благотворительный фонд своего имени. 

«Новость об очередном этапе сегодня выглядит в большей степени инструментом продвижения конкурса – чтобы его участникам самим было интересно его продвигать. Это особенно актуально в ситуации, когда конкурс не попадает в повестку, но по каким-то причинам в отличие от спортивных соревнований не перенесен», – говорит политолог Михаил Виноградов. По его мнению, конкурсанты своим участием показывают, что оказывают организаторам услугу, а кто-то из них наверняка рассчитывает, что это пригодится и для карьеры, поскольку примеры карьерного продвижения с помощью конкурса имеются, и есть те, кто полагает, что сможет их повторить. «Организаторы же хотят показать наличие у них ключей к кадровым лифтам – это всегда важно в аппаратном мире. И показать сам факт наличия нового стиля в кадровой политике, который они стремятся подать как более современный и эффективный», – считает эксперт.

Победители конкурса могут поучаствовать в выборах в Госдуму или стать членами Совета Федерации. По его итогам будет отобрано 70–80 человек, которых в Высшей школе госуправления РАНХиГС будут обучать 12 наставников, в том числе депутаты и сенаторы. Как говорил ранее Комиссаров, организаторы не могут гарантировать, что победители попадут в Думу, но они наверняка будут востребованы на предстоящих выборах.

Ранее по теме: Кремль проведет конкурс «Лидеры России. Политика» для желающих пройти в Госдуму
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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