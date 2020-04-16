В полуфинал «Лидеров России. Политика» прошли депутаты, общественники и политтехнологи

«Новость об очередном этапе сегодня выглядит в большей степени инструментом продвижения конкурса – чтобы его участникам самим было интересно его продвигать. Это особенно актуально в ситуации, когда конкурс не попадает в повестку, но по каким-то причинам в отличие от спортивных соревнований не перенесен», – говорит политолог Михаил Виноградов. По его мнению, конкурсанты своим участием показывают, что оказывают организаторам услугу, а кто-то из них наверняка рассчитывает, что это пригодится и для карьеры, поскольку примеры карьерного продвижения с помощью конкурса имеются, и есть те, кто полагает, что сможет их повторить. «Организаторы же хотят показать наличие у них ключей к кадровым лифтам – это всегда важно в аппаратном мире. И показать сам факт наличия нового стиля в кадровой политике, который они стремятся подать как более современный и эффективный», – считает эксперт.