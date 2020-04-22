Несколько врио губернаторов смогут пойти на выборы самовыдвиженцами

Несколько врио губернаторов смогут пойти на выборы самовыдвиженцамиХотя ранее лидер «Единой России» Дмитрий Медведев призывал прекратить такую практику
Уже несколько регионов, как и в прошлом году, внесли в свои законы изменения, позволяющие врио губернаторов пойти на осенние выборы в качестве самовыдвиженцев. Хотя прошлой осенью председатель «Единой России» Дмитрий Медведев говорил, что такую практику нужно прекращать.
Соответствующие поправки уже приняты в Чувашии, Пермском крае и на Камчатке, аналогичный законопроект внесен в Законодательное собрание Иркутской области. О том, что в региональное законодательство имеет смысл внести изменения, дающие кандидатам в губернаторы возможность самовыдвижения, говорил и председатель избиркома Республики Коми Дмитрий Митюшев.
Во всех этих регионах во второй половине 2019 г. или в 2020 г. сменились губернаторы, и осенью там предстоят выборы. Врио главы Иркутской области вместо коммуниста Сергея Левченко стал Игорь Кобзев, главу Чувашии Михаила Игнатьева сменил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Николаев, место пермского губернатора Максима Решетникова занял Дмитрий Махонин, в 2016 г. выдвигавшийся в Госдуму от «Яблока», Камчатский край вместо Владимира Илюхина возглавил Владимир Солодов, а Республику Коми – сменивший Сергея Гапликова Владимир Уйба. Всего осенью прямые выборы губернаторов должны пройти в 18 регионах. Таким образом, в пяти из девяти регионов, где на выборы пойдут врио губернаторов, уже приняты или обсуждаются поправки о самовыдвижении на губернаторских выборах.
«Ведомости» обратились в пресс-службы врио губернаторов этих регионов с вопросом о том, планируют ли они идти на выборы от какой-то партии или самовыдвиженцами. Пресс-служба главы Чувашии сообщила, что в настоящее время решение об участии Николаева в выборах еще не принято, остальные запросы пока остались без ответа.
В октябре 2019 г., вскоре после успешных для власти сентябрьских региональных выборов, тогдашний премьер Медведев выступил против того, чтобы кандидаты, поддерживаемые единороссами, шли на губернаторские выборы самовыдвиженцами. В 2019 г. так поступили шесть из 16 кандидатов от власти. «У людей возникает недоумение. Если кандидат идет от «Единой России», то почему он прячется? Наши сторонники начинают в нем сомневаться и могут не проголосовать. А те, кто не собирался голосовать за кандидата «Единой России», все равно за него не проголосуют: партия же его поддерживает», – сказал лидер партии на встрече с губернаторами. Это вносит сумятицу и сказывается на выборах, подчеркнул Медведев: «Эту практику надо прекратить. Она выглядит не очень правильно и последовательно и в чем-то даже неразумно». Об этом же лидер партии говорил и на ее съезде в ноябре.
Тогда же единороссы вернулись к практике назначения глав регионов секретарями региональных отделений партии власти. До конца 2019 г. партийными лидерами стали 13 губернаторов, а в 2020 г. – еще восемь, включая двух врио (Владислав Шапша в Калужской области и Ростислав Гольдштейн в Еврейской автономной области).
Широкое использование самовыдвижения кандидатов в губернаторы от власти началось с 2018 г. Тогда близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей» объясняли это попыткой кандидатов дистанцироваться от «Единой России», терявшей популярность из-за пенсионной реформы. Кроме того, по их словам, часто это были ситуативные решения, связанные с низкими рейтингами партии власти в конкретных субъектах.
Самовыдвижение зависит от политической конструкции и ситуации в каждом регионе — оно делает политическую игру более комбинационной и интересной, сказал «Ведомостям» заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов: «Это дополнительная возможность для участников выборов, речь же не идет о том, что кандидаты от партий пойдут самовыдвиженцами, это возможность для кандидатов не от партий принять участие в выборах. Чем выше будет политическая конкуренция, тем качественнее будет отбор, потому что сейчас приходит время решительных антикризисных менеджеров вне зависимости от того, к какой они партии принадлежат или идут на выборы самовыдвиженцами. Побеждать должны сильнейшие, то есть те, кто в новых экономических и политических условиях будет добиваться результата». Станет ли «Единая Россия» помогать самовыдвиженцам в сборе подписей и прохождении муниципального фильтра, будет зависеть от конкретных политических конструкций, добавил единоросс: «Задача партии – побеждать на всех уровнях выборов. Поэтому все будет зависеть от ситуации в каждом конкретном регионе и принятых региональным и федеральным руководством партии решений».
Самовыдвижение губернаторов за прошлые годы стало регулярной практикой, и, даже если это не всегда нравится «Единой России», полностью изжить эту технологию не удастся, считает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Всегда найдутся «особые случаи», главное, чтоб их не было слишком много. Тогда у единороссов будет возможность говорить, что большинство глав регионов выдвигаются от них». Регионы, где уже приняты такие поправки, – это как раз и есть «особые случаи», отмечает эксперт: «Выдвижение от «Единой России» в протестной Иркутской области не технологично. В Пермском крае и Чувашии идут выходцы из «Яблока» и «Справедливой России», что тоже делает партийное выдвижение неоптимальным. А в Коми и на Камчатке врио глав совсем внепартийные фигуры, к тому же там нужно учитывать риски протестного голосования». Но независимо от того, как будут выдвигаться действующие губернаторы, на выборах после эпидемии и на фоне экономических проблем у них все равно будет большой крен в сторону ведения кампании на максимально объединяющей и если не внепартийной, то надпартийной риторике, предполагает Бадовский: «Дело тут не только в рейтинге правящей партии, но и в том, что в нынешних условиях людям вообще немного не до партий на выборах губернаторов, где основной запрос на эффективность управления и государственных мер поддержки. А для партийных баталий остаются в основном выборы в заксобрания и предстоящие в 2021 г. выборы в Госдуму».
Принятие очередных поправок о самовыдвижении кандидатов в губернаторы говорит о том, что декларации руководства «Единой России», по сути, девальвируются, считает политолог Александр Кынев: «Реальные решения принимаются не там, а на уровне администрации президента и кураторов по регионам. Все планы «Единой России» по управлению избирательными кампаниями, обновлению партии выглядят самонадеянными, поскольку это не центр принятия решений. Заявления Медведева – это попытка руководства «Единой России» набивать себе цену, но на практике все идет ровно наоборот». Работающие в регионах политтехнологи оценивают ситуацию на местах, а то, что она там тяжелая, очевидно, говорит эксперт: «У них стоит задача избрать своего кандидата на пост главы, и они, естественно, предпринимают для этого все шаги, а за результат отвечают не перед руководством «Единой России». Это тот случай, когда благие пожелания партийной номенклатуры находятся в одной реальности, а политическая жизнь – в другой. Есть вертикаль избирательных штабов в виде региональных управлений по внутренней политике, которые завязаны на конкретный результат и несут за это ответственность. С них будут спрашивать за результат, а не за то, от кого кандидат выдвигался».
Что же касается конкретных регионов, то врио главы Чувашии – член «Справедливой России», ему комфортнее идти в качестве надпартийного кандидата, продолжает Кынев. Махонин в Пермском крае идти на выборы от «Яблока» не может, поскольку рейтинг этой партии ему не поможет, а от «Единой России» идти не может по имиджевым причинам. В Иркутске протестные настроения, рейтинг «Единой России» низкий и выдвигать кандидата от партии – значит «топить» кандидата, у которого там и так будет много проблем, отмечает эксперт. Про Камчатку сказать сложно, там нет сильной оппозиции и ситуация обычно была управляема, добавляет Кынев: «В Коми же ситуация крайне протестная, там есть раздражение правлением Гапликова, и сейчас связь с «Единой Россией» там противопоказана».