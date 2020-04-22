Несколько врио губернаторов смогут пойти на выборы самовыдвиженцами

Самовыдвижение губернаторов за прошлые годы стало регулярной практикой, и, даже если это не всегда нравится «Единой России», полностью изжить эту технологию не удастся, считает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Всегда найдутся «особые случаи», главное, чтоб их не было слишком много. Тогда у единороссов будет возможность говорить, что большинство глав регионов выдвигаются от них». Регионы, где уже приняты такие поправки, – это как раз и есть «особые случаи», отмечает эксперт: «Выдвижение от «Единой России» в протестной Иркутской области не технологично. В Пермском крае и Чувашии идут выходцы из «Яблока» и «Справедливой России», что тоже делает партийное выдвижение неоптимальным. А в Коми и на Камчатке врио глав совсем внепартийные фигуры, к тому же там нужно учитывать риски протестного голосования». Но независимо от того, как будут выдвигаться действующие губернаторы, на выборах после эпидемии и на фоне экономических проблем у них все равно будет большой крен в сторону ведения кампании на максимально объединяющей и если не внепартийной, то надпартийной риторике, предполагает Бадовский: «Дело тут не только в рейтинге правящей партии, но и в том, что в нынешних условиях людям вообще немного не до партий на выборах губернаторов, где основной запрос на эффективность управления и государственных мер поддержки. А для партийных баталий остаются в основном выборы в заксобрания и предстоящие в 2021 г. выборы в Госдуму».