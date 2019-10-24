Медведев против самовыдвижения кандидатов от власти на губернаторских выборах

Максим Стулов / Ведомости

Премьер и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев в четверг выступил против того, чтобы кандидаты, поддерживаемые единороссами, шли на губернаторские выборы как самовыдвиженцы (в 2019 г. так поступили 6 из 16 кандидатов от власти). Он напомнил, что лучшие результаты на осенних выборах партия показала там, где в кампании активно участвовал руководитель региона или кандидат от «Единой России». «У людей возникает недоумение. Если кандидат идет от «Единой России», то почему он прячется? Наши сторонники начинают в нем сомневаться и могут не проголосовать. А те, кто не собирался голосовать за кандидата «Единой России», все равно за него не проголосуют: партия же его поддерживает», – сказал премьер на встрече с губернаторами. Это вносит сумятицу и сказывается на выборах, подчеркнул Медведев: «Эту практику надо прекратить. Она выглядит не очень правильно и последовательно и в чем-то даже неразумно».

Несколько губернаторов предложили возглавить отделения партии в регионах и «это правильная идея», сказал премьер. Он сообщил, что руководящие посты займут 13 губернаторов. Это Мурат Кумпилов (Адыгея), Радий Хабиров (Башкирия), Казбек Коков (Кабардино-Балкария), Айсен Николаев (Якутия), Олег Кожемяко (Приморье), Владимир Владимиров (Ставрополье), Александр Богомаз (Брянская обл.), Игорь Васильев (Кировская обл.), Андрей Чибис (Мурманская обл.), Глеб Никитин (Нижегородская обл.), Андрей Травников (Новосибирская обл.), Дмитрий Азаров (Самарская обл.) и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Вечером в четверг президиум генсовета партии утвердил их кандидатуры.

Кожемяко – единственный из новых лидеров отделений, кто в 2018 г. избирался как самовыдвиженец. В четверг он пояснил журналистам, что сделал это, чтобы консолидировать разные силы, и не видит противоречий в том, что теперь возглавил отделение партии, поскольку нужна «консолидированная позиция законодательной и исполнительной власти». Николаев объяснил свое решение тем, что, когда доверие к традиционным институтам падает, нужно «формировать новые подходы, чтобы вернуть доверие людей».

Новая роль губернаторов нужна в том числе для консолидации отделений, поскольку в некоторых – например, в Севастополе – были конфликты, говорит собеседник в «Единой России». По его словам, в партии изучали динамику рейтингов губернаторов и партии: «Если у губернатора рейтинг идет вниз, то такая технология себя не оправдает и с партией он, скорее всего, тоже не справится». Партиец не исключил, что позже и другие губернаторы возглавят свои региональные отделения.

Средний результат шести самовыдвиженцев на выборах-2019 составил 72,65% голосов, а 10 единороссов – 71,5%. «Это говорит о том, что партийный фактор не имеет значения на выборах губернаторов в отличие от выборов в заксобрания или ситуаций, когда идет персонализированная критика, как это было с «умным голосованием» в Москве», – считает собеседник в партии. На выборы в Мосгордуму все единороссы шли самовыдвиженцами, в итоге кандидаты от власти получили лишь 25 из 45 мандатов.

О намерении единороссов вернуться к существовавшей до 2012 г. практике избрания губернаторов лидерами региональных отделений «Ведомости» сообщили две недели назад. Собеседники в партии, региональные чиновники и близкие к администрации президента люди связывали это с подготовкой к выборам в Госдуму 2021 г. и с желанием подтянуть рейтинги партии за счет популярных губернаторов.

Заявления Медведева – это в первую очередь политический сигнал о том, что «Единая Россия» остается главным политическим инструментом власти, считает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Такой сигнал действительно был нужен элитам после выборов 2019 г., когда многие главы регионов пошли на выборы как самовыдвиженцы, губернаторы в большинстве случаев не возглавляли списки партии на выборах в парламенты и в целом усилилась (особенно в Москве) тенденция ухода от партийного бренда на выборах». Кроме того, пост секретаря часто важен и самим губернаторам для укрепления своей власти, особенно в республиках, а для некоторых губернаторов-технократов это способ «стать более политическими фигурами и улучшить шансы дальнейшей карьеры, не только чисто управленческой», отмечает эксперт. Но оценивать электоральный эффект этих решений пока преждевременно, говорит он: «Показательным будет 2020 год, когда на выборы пойдут Богомаз и Развожаев. Надо будет посмотреть, возглавит ли список партии на выборах в заксобрание губернатор Травников, как пройдут непростые выборы гордум Самары и Нижнего Новгорода». Что касается ухода от практики самовыдвижения, то наиболее интересно, как это будет работать и будет ли вообще, применительно к беспартийным технократам или в протестных регионах типа Архангельской или Иркутской области, резюмирует Бадовский.

Власти ориентируются на результаты прошедших сражений, говорит политолог Александр Кынев: «После выборов 2019 г. они решили, что все хорошо, всех губернаторов провели, можно больше [от партии] не дистанцироваться. Если в 2020 г. они пойдут этим путем и снова будут неудачи, к думским выборам опять могут вернуться к практике самовыдвижения». Устойчивой стратегии нет, она ситуативна и власти сами не очень понимают, чего хотят, добавляет эксперт: «Новые губернаторы строили кампании на антиэлитарной политике, пытаясь имитировать риторику оппозиции, часто критиковали предшественников, и у них есть некий запас позитивных ожиданий. Очевидно, что это попытка проэксплуатировать эти ожидания. Стратегия может быть эффективной, но ситуация исчерпаема, а насколько быстро все может закончиться – зависит от региона и поведения губернатора».