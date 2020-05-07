Выборы президента Польши отложены из-за коронавируса

6 апреля польский сейм (нижняя палата парламента) после долгих споров одобрил законопроект о необходимых для этого поправках в конституцию, однако 5 мая, всего за 5 дней до назначенной даты, его отклонил сенат. После этого, согласно установленной процедуре, законопроект отправился обратно в сейм, который 7 мая преодолел вето сената и принял закон. Этому предшествовали острые разногласия не только между «ПиС» и оппозицией, но и внутри самой правящей коалиции. В итоге лидер «Соглашения» Говин согласился поддержать идею голосования по почте, но принятие 7 мая сеймом закона о таком голосовании носит технический характер и означает лишь преодоление угрозы развала правящей коалиции, уточняет Associated Press (AP). Сама же избирательная кампания фактически прекратилась еще с 15 марта с введением карантина, а подготовка к заочным выборам до сих пор не началась. По словам главы польского избиркома Сильвестера Марчиняка, организовать их за оставшиеся пять дней было бы невозможно. Поэтому «ПиС» пришлось пойти на уступки и согласиться с переносом голосования, поясняет AP.