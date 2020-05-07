Выборы президента Польши отложены из-за коронавируса

Выборы президента Польши отложены из-за коронавирусаПопытка правящей партии провести голосование по почте не удалась
Выборы президента Польши, запланированные на 10 мая, перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Они пройдут заочно в более поздний срок. Об этом вечером 6 мая сообщили председатель правящей партии «Право и справедливость» («ПиС») Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения «Соглашение» Ярослав Говин.
Если бы выборы прошли сейчас, шансы действующего президента Анджея Дуды на переизбрание, судя по рейтингам, были бы очень высоки, отмечает агентство Reuters. Однако его популярность может резко снизиться в ближайшие месяцы на фоне экономической рецессии из-за пандемии. Поэтому близкая к президенту «ПиС» настаивала на проведении выборов в срок, несмотря на распространение коронавируса.
Оппозиция обвиняла «ПиС» в том, что партия ставит собственные политические выгоды выше здоровья населения. Оппозиционная «Гражданская платформа» требовала введения режима чрезвычайного положения – это бы автоматически означало и перенос выборов. Но представители правящей партии не раз подчеркивали, что необходимости в этом нет и голосование можно провести по почте.
6 апреля польский сейм (нижняя палата парламента) после долгих споров одобрил законопроект о необходимых для этого поправках в конституцию, однако 5 мая, всего за 5 дней до назначенной даты, его отклонил сенат. После этого, согласно установленной процедуре, законопроект отправился обратно в сейм, который 7 мая преодолел вето сената и принял закон. Этому предшествовали острые разногласия не только между «ПиС» и оппозицией, но и внутри самой правящей коалиции. В итоге лидер «Соглашения» Говин согласился поддержать идею голосования по почте, но принятие 7 мая сеймом закона о таком голосовании носит технический характер и означает лишь преодоление угрозы развала правящей коалиции, уточняет Associated Press (AP). Сама же избирательная кампания фактически прекратилась еще с 15 марта с введением карантина, а подготовка к заочным выборам до сих пор не началась. По словам главы польского избиркома Сильвестера Марчиняка, организовать их за оставшиеся пять дней было бы невозможно. Поэтому «ПиС» пришлось пойти на уступки и согласиться с переносом голосования, поясняет AP.
Теперь, по плану польского руководства, после 10 мая Верховный суд признает выборы недействительными, затем спикер сейма назначит новое голосование на ближайшую возможную дату. Парламентарии в ходе обсуждения 7 мая исключили возможность проведения голосования раньше июня, приводит Deutsche Welle слова депутата сейма и вице-премьера Яцека Сасина. По сведениям представителя избирательного штаба Дуды Адама Билана, выборы могут пройти в конце июня – начале июля, передает Reuters. Мандат действующего президента истекает 6 августа.
По данным польского минздрава, 7 мая число заболевших коронавирусом в Польше достигло 14 898, жертвами инфекции стали 737 человек. При этом пик эпидемии в стране еще не пройден, предупредил министр здравоохранения Лукаш Шумовский. Тем не менее уже на этой неделе власти начали постепенно ослаблять карантинные ограничения. По прогнозу Еврокомиссии от 6 мая, падение ВВП в Польше составит 4,3% – это один из самых низких показателей среди стран Евросоюза. Даже такой спад негативно скажется на рейтинге действующего президента, но вряд ли помешает ему переизбраться, пишет портал Emerging Europe: «Вполне возможно, что ему удастся набрать более 50% уже в первом туре».