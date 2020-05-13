Архангельская область и Ненецкий округ сольются через год

Архангельская область и Ненецкий округ сольются через годРеферендум о первом за 12 лет объединении регионов запланирован на сентябрь
Референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) пройдет в ближайший единый день голосования, который пока запланирован на 13 сентября 2020 г., а само слияние юридически может состояться в середине 2021 г. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к руководству Архангельской области.
Объединение регионов обсуждалось 13 мая на совещании правительств двух субъектов в столице НАО Нарьян-Маре. О возможном слиянии этих регионов «Ведомости» писали 2 апреля, после того как губернатором Архангельской области вместо Игоря Орлова был назначен глава НАО Александр Цыбульский. Тогда же врио главы НАО стал вице-губернатор округа Юрий Бездудный.
По итогам совещания был подписан меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию нового субъекта Федерации в результате объединения Архангельской области и НАО. Как говорится в документе («Ведомости» с ним ознакомились), руководители двух регионов исходят из необходимости «создания единого мощного форпоста Российской Федерации в Арктике, способного решать стратегические задачи по созданию центра экономического развития арктических и северных территорий Российской Федерации, развитию науки и укреплению обороноспособности страны». Основная заявленная цель объединения – ускорение социально-экономического развития Архангельской области и НАО, усиление социально-экономического потенциала и новых конкурентных преимуществ, повышение уровня жизни жителей. Стороны, заключившие меморандум, подтверждают намерение начать проработку совместных действий по выдвижению инициативы объединения, они определят основы функционирования нового субъекта, в том числе в рамках переходного периода. Для этого будут проведены консультации с общественностью и экспертным сообществом в Архангельской области и НАО, созданы рабочие группы в двух регионах по подготовке предложений по образованию нового субъекта и общая комиссия по этому вопросу. Комиссия будет готовить материалы для выдвижения инициативы по объединению, в частности соответствующее обращение парламентов и губернаторов двух субъектов к президенту России.
По итогам совещания в обоих регионах будут созданы рабочие группы из 30 человек, которые начнут собирать предложения, проводить круглые столы, поясняет человек, близкий к руководству Архангельской области: «После этого будет обращение к президенту, а 13 сентября, в единый день голосования, пройдет референдум». Переходный период может продлиться не меньше года, но окончательно этот срок еще не определен, отмечает он.
Среди вариантов названия объединенного региона – Архангельская область или Архангельский край, Северный край и другие, говорит собеседник «Ведомостей». По его словам, на переходный период глава нового региона будет назначаться региональным парламентом. Среди причин объединения собеседник называет экономическую ситуацию: в частности, НАО зависит от нефти, и «когда цена на нефть падает, в НАО идет сокращение бюджета в два раза». Кроме того, в обоих субъектах есть проекты, связанные с Арктикой, поэтому проще, если это будет один регион.
По словам еще одного собеседника, объединение произойдет не раньше середины 2021 г., после чего еще два года продлится переходный период. Среди причин объединения он также называет снижение цен на нефть: при нефти по $30 за баррель добыча в НАО становится убыточной, и бюджет уменьшается в два раза, а там множество «северных льгот». «Кроме того, на 44 000 жителей там 3000 чиновников, что не очень нормально. На предприятиях, которые платят налоги, работают в основном не местные жители, а вахтовики. К тому же чем больше субъект диверсифицирован, тем он более инвестиционно привлекателен», – добавляет собеседник.
Согласно конституционному закону о порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта с инициативой объединения выступают сами сливающиеся регионы. Их парламенты и губернаторы направляют соответствующее предложение президенту, который уведомляет об этом Госдуму, Совет Федерации и правительство, а также проводит с ними консультации. Вопрос об образовании нового субъекта выносится на референдум в каждом из объединяющихся регионов. В случае положительного результата голосования президент вносит в Госдуму проект специального закона, в котором определяются название, статус и границы нового региона, а также переходные положения.
НАО является самостоятельным субъектом, но юридически входит в состав Архангельской области, которая относится к так называемым регионам-матрешкам. Глава НАО избирается окружным собранием депутатов, а губернатор Архангельской области – на прямых выборах.
Последнее объединение регионов в России состоялось в 2008 г., когда Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ объединились в Забайкальский край. С 1 января 2008 г. на карте появилась объединенная Иркутская область, в которую влился Усть-Ордынский Бурятский автономный округ (референдум проходил в 2006 г.). В 2007 г. был образован Камчатский край, объединивший Камчатскую область и Корякский автономный округ. С 1 января 2007 г. Красноярский край объединился с Таймырским и Эвенкийским автономными округами. А первый объединительный процесс завершился в 2005 г., когда Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ образовали Пермский край.
Политолог Евгений Минченко считает, что объединение Архангельской области и НАО может быть нужно для «перехвата повестки», чтобы перебить историю с мусорным полигоном в Шиесе Архангельской области на позитивную повестку объединения субъектов, а также мотивировать это тем, что под объединение можно получить деньги из федерального бюджета. «Если вспомнить опыт объединения субъектов, то пока общественности не предъявлена история успеха, не было попыток показать, чем все это закончилось для жителей, особенно для жителей тех территорий, которые утратили свою субъектность», – отмечает эксперт. Сейчас довольно тяжелая социально-экономическая ситуация, чтобы затевать такое объединение, подчеркивает он: «Кроме того, один из рисков – переживания элит тюменской "матрешки". Если возникла тема объединения регионов, то это дает повод поволноваться элитам Ямала и Югры, там могут возникнуть ресурсные интересанты, которые будут исподтишка работать против, чтобы не добрались до Тюменской области». Еще один риск в том, что другие российские регионы будут обсуждать тему объединения в негативном контексте, а это может усилить протестную повестку, добавляет Минченко.
«В России есть два субъекта, которые сильно зависят от цены на нефть, — это Сахалин и НАО, во многом это связано с тем, что у них соглашение о разделе продукции (СРП). Поскольку нефтяная рента полностью не изымается в федеральный бюджет, часть ее остается субъекту, то соответственно в 2015 г. у ненцев была тяжелая ситуация, резко посыпались доходы, тогда губернатор ушел, поскольку порезал расходы бюджеты и вызвал острое недовольство местных элит и населения. Поэтому то, что Цыбульский затеял собрать деньги в одну кучу, но в конце 2020 года и в следующем году это особого эффекта не даст», — говорит экономист Наталья Зубаревич. Весь бюджет НАО 24,5 млрд руб. на 45000 населения, весь бюджет Архангельской области 108 млрд на почти 1 млн населения, говорит она: «НАО гораздо богаче. У них были деньги и на поддержку коренных малочисленных народов, и на социальную инфраструктуру. У них кроме СРП важный источник дохода – налог на имущество. Треть дохода в бюджет идет в виде прибыли от СРП, а четверть — от налога на имущество. Архангельской области 24 млрд точно не помешают». НАО точно будет в минусе, это фактически будет муниципальный район, которому оставят на первое время какие-то преференции и все, но 45000 населения никто не услышит, резюмирует она.