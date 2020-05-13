Архангельская область и Ненецкий округ сольются через год

«В России есть два субъекта, которые сильно зависят от цены на нефть, — это Сахалин и НАО, во многом это связано с тем, что у них соглашение о разделе продукции (СРП). Поскольку нефтяная рента полностью не изымается в федеральный бюджет, часть ее остается субъекту, то соответственно в 2015 г. у ненцев была тяжелая ситуация, резко посыпались доходы, тогда губернатор ушел, поскольку порезал расходы бюджеты и вызвал острое недовольство местных элит и населения. Поэтому то, что Цыбульский затеял собрать деньги в одну кучу, но в конце 2020 года и в следующем году это особого эффекта не даст», — говорит экономист Наталья Зубаревич. Весь бюджет НАО 24,5 млрд руб. на 45000 населения, весь бюджет Архангельской области 108 млрд на почти 1 млн населения, говорит она: «НАО гораздо богаче. У них были деньги и на поддержку коренных малочисленных народов, и на социальную инфраструктуру. У них кроме СРП важный источник дохода – налог на имущество. Треть дохода в бюджет идет в виде прибыли от СРП, а четверть — от налога на имущество. Архангельской области 24 млрд точно не помешают». НАО точно будет в минусе, это фактически будет муниципальный район, которому оставят на первое время какие-то преференции и все, но 45000 населения никто не услышит, резюмирует она.