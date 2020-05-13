Из армии уволены уже 6000 военнослужащих срочной службы

По словам Парамоновой, у правозащитников есть понимание, что сроки у военкоматов достаточно сжатые: призывные комиссии начали работать с 12 мая, и за неделю им нужно набрать людей на первую отправку, анонсированную на 20 мая. Но на самом деле призывные мероприятия начались не сейчас, в ряде регионов они не останавливались, отмечает собеседница «Ведомостей»: «По Петербургу мы знаем, что в ряде районов продолжались медицинские освидетельствования. Да, возможно, не принимались решения, призывные комиссии очно не заседали, но врачи там были и медицинские освидетельствования проводились с начала призыва, как обычно. Военные комиссариаты не переставали работать». С 12 мая призывные комиссии начали собираться и выносить решения по конкретным юношам, подлежащим призыву или освобождению от него, но решения принимаются по результатам уже проведенных медосвидетельствований, говорит Парамонова. «Мы понимаем, что люди идут в армию и там ситуация будет усугубляться, а не улучшаться», – отмечает правозащитница. Кроме того, в зоне риска оказываются и те молодые люди, которые получают решения об освобождении от призыва, отсрочке или поступают на альтернативную службу, добавляет Парамонова: «Они приходят в военкоматы в эти же периоды, и их защита тоже никак не обеспечивается на призывных пунктах».