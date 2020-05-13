Из армии уволены уже 6000 военнослужащих срочной службы

Из армии уволены уже 6000 военнослужащих срочной службыМинобороны твердо намерено провести весенний призыв, несмотря на пандемию
Из Вооруженных сил уволены в запас уже 6000 военнослужащих срочной службы, выслуживших срок, заявил в опубликованном 13 мая интервью «Красной звезде» начальник Генерального штаба генерал Валерий Герасимов. По его словам, при этом принимаются меры безопасности, включающие инструктаж, выдачу масок и средств дезинфекции на время дороги и доставку военным транспортом до вокзалов. В случае заболевания в армии военнослужащие будут увольняться после выписки, а контактировавшие с заболевшими – после двух отрицательных тестов на коронавирусную инфекцию.
Герасимов также еще раз напомнил, что призыв срочников по-прежнему запланировано начать после 20 мая при соблюдении необходимых санитарных мер. Среди них – тестирование на COVID-19 перед отправкой в войска, организация отправки таким способом, чтобы призывники были как можно более изолированы, и двухнедельный карантин по прибытию к месту службы. Кроме того, по словам начальника Генштаба, отменяются проводы призывников и присутствие родителей на принятии присяги. При этом личный визит призывников в военкомат для прохождения медкомиссии и профессионального психологического отбора не отменяется. Но на эти мероприятия в призывные комиссии будут вызваны только те 140 000 призывников, которые не имеют права на отсрочку или не имели ранее поставленных диагнозов, препятствующих призыву. Всего же, как подтвердил Герасимов, в ходе текущего весеннего призыва планируется отправить на срочную службу 135 000 человек.
По словам источника, близкого к Минобороны, начало увольнения в запас, о котором объявил генерал Герасимов, означает, что Министерство обороны твердо решило начать призыв. Хотя для поддержания минимально необходимого уровня боеспособности наличие призывников не является совсем уж критически важным, обойтись без призыва будет довольно сложно, говорит собеседник «Ведомостей». Он не исключает, что в регионах, где очагов заболеваний коронавирусной инфекцией особенно много, призыв может быть сдвинут на более поздние сроки, чем конец мая.
На сегодняшний день только по официальным данным количество зараженных в воинских частях и военных училищах превышает 3000 человек, отмечает сопредседатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Оксана Парамонова. Правозащитники сомневаются в корректности данных Минобороны, вспоминая о скученности людей в казармах, а также о проблемах, с которыми военное ведомство сталкивалось прежде при возникновении сезонных простудных заболеваний, говорит Парамонова.
По словам правозащитницы, Минобороны в ответ на запрос «Солдатских матерей Петербурга» сообщило об эпидемиологических нормах, которые должны соблюдаться в военных комиссариатах и на призывных пунктах, но пока, по данным правозащитников, эти требования не соблюдаются как должно. «В основном нет медицинских постов, врачи и члены призывных комиссий лишь частично обеспечены масками и перчатками или не носят их, – поясняет Парамонова. – При том что у нас есть ответ, что по всей стране такие меры должны быть приняты: должны быть организованы посты, обеспечена дезинфекция помещений, а также не должно быть скученности, когда вызывают в один день по 30–50 человек, а то и больше».
По словам Парамоновой, у правозащитников есть понимание, что сроки у военкоматов достаточно сжатые: призывные комиссии начали работать с 12 мая, и за неделю им нужно набрать людей на первую отправку, анонсированную на 20 мая. Но на самом деле призывные мероприятия начались не сейчас, в ряде регионов они не останавливались, отмечает собеседница «Ведомостей»: «По Петербургу мы знаем, что в ряде районов продолжались медицинские освидетельствования. Да, возможно, не принимались решения, призывные комиссии очно не заседали, но врачи там были и медицинские освидетельствования проводились с начала призыва, как обычно. Военные комиссариаты не переставали работать». С 12 мая призывные комиссии начали собираться и выносить решения по конкретным юношам, подлежащим призыву или освобождению от него, но решения принимаются по результатам уже проведенных медосвидетельствований, говорит Парамонова. «Мы понимаем, что люди идут в армию и там ситуация будет усугубляться, а не улучшаться», – отмечает правозащитница. Кроме того, в зоне риска оказываются и те молодые люди, которые получают решения об освобождении от призыва, отсрочке или поступают на альтернативную службу, добавляет Парамонова: «Они приходят в военкоматы в эти же периоды, и их защита тоже никак не обеспечивается на призывных пунктах».
По официальным данным Минобороны на 12 мая, COVID-19 обнаружен у 1709 военнослужащих, 1205 курсантов и слушателей военных учебных заведений, 308 воспитанников довузовских заведений (суворовцев, нахимовцев и кадетов) и 389 человек гражданского персонала, т. е. всего у 3611 человек. Из этого числа 1393 человека уже выздоровели.