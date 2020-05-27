«С ним обошлись чересчур жестко». Эксперты об иске экс-главы Чувашии

Не стоит искать здесь следы некой хитроумной комбинации, имеющей цель кого-то подставить, выставить неэффективным. Хотя сейчас в информационном поле это начало подаваться именно как спецоперация. За такой информационной интерпретацией уже может стоять чья-то игра, но Игнатьев здесь не более чем фишка на столе. Думаю, сам иск — его инициатива и только его, ну или подсказана кем-то из его близких людей. Изначально никакой иной подоплеки, кроме как желания постоять за свою репутацию, тут не было. Когда хотят превентивно предупредить возможное уголовное дело — так не действуют, обычно в таком случае непублично обращаются к друзьям со связями. А в произошедшем очевидна сильная эмоциональная составляющая — она есть обычно, когда считаешь себя несправедливо обиженным.