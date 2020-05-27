«Коммерсантъ»: бывший глава Чувашии госпитализирован с пневмонией

Игнатьев возглавлял Чувашию с августа 2010 г. по январь 2020 г. Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Игнатьева 29 января из-за утраты доверия. За день до отставки Игнатьева исключили из «Единой России» из-за неэтичного поведения. В январе глава региона во время смотра аварийно-спасательной техники заставил одного из сотрудников МЧС подпрыгивать на месте за ключами от новых автомобилей, это попало на видео и вызвало общественный резонанс.