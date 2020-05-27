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«Коммерсантъ»: бывший глава Чувашии госпитализирован с пневмонией

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Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией, он находится в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких, сообщают источник «Коммерсанта» и Telegram-канал Mash. 

По данным «Коммерсанта», Игнатьева подключили к аппарату Экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), (используется для насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности). Mash указывает, что бывший чиновник находится в больнице уже несколько недель. Воспаление легких, с которым его госпитализировали, усугубило сердечную недостаточность, сообщает Telegram-канал.

Игнатьев возглавлял Чувашию с августа 2010 г. по январь 2020 г. Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Игнатьева 29 января из-за утраты доверия. За день до отставки Игнатьева исключили из «Единой России» из-за неэтичного поведения. В январе глава региона во время смотра аварийно-спасательной техники заставил одного из сотрудников МЧС подпрыгивать на месте за ключами от новых автомобилей, это попало на видео  и вызвало общественный резонанс. 

Ранее по теме: Суд отказался рассматривать часть иска бывшего главы Чувашии к Путину

26 мая стало известно, что бывший глава Чувашии подал иск в Верховный суд России с целью оспорить указ Путина о досрочной отставке. Суд принял исковое заявление Игнатьева к президенту только частично. 

Ранее по теме: Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина из-за своей отставки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных