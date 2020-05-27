«Коммерсантъ»: бывший глава Чувашии госпитализирован с пневмонией
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией, он находится в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких, сообщают источник «Коммерсанта» и Telegram-канал Mash.
По данным «Коммерсанта», Игнатьева подключили к аппарату Экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), (используется для насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности). Mash указывает, что бывший чиновник находится в больнице уже несколько недель. Воспаление легких, с которым его госпитализировали, усугубило сердечную недостаточность, сообщает Telegram-канал.
Игнатьев возглавлял Чувашию с августа 2010 г. по январь 2020 г. Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Игнатьева 29 января из-за утраты доверия. За день до отставки Игнатьева исключили из «Единой России» из-за неэтичного поведения. В январе глава региона во время смотра аварийно-спасательной техники заставил одного из сотрудников МЧС подпрыгивать на месте за ключами от новых автомобилей, это попало на видео и вызвало общественный резонанс.