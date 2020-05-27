В Кремле прокомментировали иск экс-главы Чувашии к Путину

По словам Пескова, в Кремле об иске узнали из сообщений СМИ. На вопрос, ознакомились ли с претензиями в Кремле и кто будет представлять президента в суде, Песков сказал, что «пока никаких решений на этот счет не принималось». «Пока суд выполняет те действия, которые считает нужными», ‒ сказал он.