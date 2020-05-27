В Кремле прокомментировали иск экс-главы Чувашии к Путину
Судебный иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России Владимиру Путину из-за несогласия с досрочной отставкой не является в настоящее время главным вопросом для Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, в Кремле об иске узнали из сообщений СМИ. На вопрос, ознакомились ли с претензиями в Кремле и кто будет представлять президента в суде, Песков сказал, что «пока никаких решений на этот счет не принималось». «Пока суд выполняет те действия, которые считает нужными», ‒ сказал он.
26 мая стало известно, что бывший глава Чувашии подал иск в Верховный суд России с целью оспорить указ Путина о досрочной отставке. Суд принял исковое заявление Игнатьева к президенту только частично. Заявление Игнатьева суд принял к производству 21 мая. Ответчиком в иске указан президент. Первое судебное заседание по делу назначено на 30 июня на 10.00. Дело будет рассматривать судья Вячеслав Кириллов.
Игнатьев возглавлял Чувашию с августа 2010 г. по январь 2020 г. Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий 29 января из-за утраты доверия. За день до отставки Игнатьева исключили из «Единой России» из-за неэтичного поведения. В январе глава региона во время смотра аварийно-спасательной техники заставил одного из сотрудников МЧС подпрыгивать на месте за ключами от новых автомобилей, это попало на видео и вызвало общественный резонанс.