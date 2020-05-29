Верховный суд разрешит ссылаться на эпидемию

В проекте постановления (есть у «Ведомостей») уточняется, что в отношении граждан к уважительным причинам пропуска срока могут быть отнесены также тяжелая болезнь заявителя или семейные обстоятельства, связанные со смертью или тяжелым заболеванием членов семьи и близких родственников, «а также иные обстоятельства, если они исключали либо существенно затрудняли подачу апелляционной жалобы в установленные законом сроки».