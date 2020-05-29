Верховный суд разрешит ссылаться на эпидемию

Верховный суд разрешит ссылаться на эпидемиюСудьи уточнят правила апелляции и сроки подачи жалоб
Эпидемии, чрезвычайные происшествия и ситуации относятся к уважительным причинам пропуска срока подачи апелляционной жалобы, говорится в проекте постановления пленума Верховного суда о вопросах апелляционного судопроизводства, который обсудили 29 мая на научно-консультационном совете Верховного суда. Впервые в истории научная дискуссия членов совета проходила в режиме веб-конференции, сообщает пресс-служба суда.
В проекте постановления (есть у «Ведомостей») уточняется, что в отношении граждан к уважительным причинам пропуска срока могут быть отнесены также тяжелая болезнь заявителя или семейные обстоятельства, связанные со смертью или тяжелым заболеванием членов семьи и близких родственников, «а также иные обстоятельства, если они исключали либо существенно затрудняли подачу апелляционной жалобы в установленные законом сроки».