Российские суды возвращаются к обычному режиму работы

С 12 мая российским судам следует вернуться к работе «в полном объеме и в составе работников, определенном штатным расписанием, за исключением работников, у которых выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и работников, имевших контакт с лицами, заразившимися указанной инфекцией». Об этом говорится в письме Судебного департамента при Верховном суде от 7 мая 2020 г., которое адресовано председателям кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, судов регионов, а также председателям арбитражных судов (копия есть у «Ведомостей»). Подлинность документа подтвердила пресс-служба Судебного департамента. Указание мотивировано тем, что 11 мая истекает срок действия мер, введенных указом Президента от 28 апреля 2020 г. № 294 (о «нерабочих» днях с 6 по 8 мая) и постановлением президиумов Верховного суда и Совета судей от 8 апреля 2020 г. № 821. При этом Судебный департамент напоминает о необходимости соблюдать противоэпидемические требования – такие, как социальное дистанцирование, ношение масок и «режим самоизоляции отдельных категорий граждан».