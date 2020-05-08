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Российские суды возвращаются к обычному режиму работы

Но с обязательным ношением масок и соблюдением социальной дистанции
Анастасия Корня
РИА Новости

С 12 мая российским судам следует вернуться к работе «в полном объеме и в составе работников, определенном штатным расписанием, за исключением работников, у которых выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и работников, имевших контакт с лицами, заразившимися указанной инфекцией». Об этом говорится в письме Судебного департамента при Верховном суде от 7 мая 2020 г., которое адресовано председателям кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, судов регионов, а также председателям арбитражных судов (копия есть у «Ведомостей»). Подлинность документа подтвердила пресс-служба Судебного департамента. Указание мотивировано тем, что 11 мая истекает срок действия мер, введенных указом Президента от 28 апреля 2020 г. № 294 (о «нерабочих» днях с 6 по 8 мая) и постановлением президиумов Верховного суда и Совета судей от 8 апреля 2020 г. № 821. При этом Судебный департамент напоминает о необходимости соблюдать противоэпидемические требования – такие, как социальное дистанцирование, ношение масок и «режим самоизоляции отдельных категорий граждан».

Режим особой работы судов был введен в конце марта и продлевался уже дважды. Судам было рекомендовано рассматривать только безотлагательные дела, а при наличии технической возможности делать это с использованием системы видео-конференц-связи или веб-конференции. Также был ограничен доступ в суды для лиц, не являющихся участниками судебных процессов. Очередного продления, судя по всему, не будет. «В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции суд действует в рамках общегосударственных установок и ориентируясь на здравый смысл прежде всего», – сказал «Ведомостям» пресс-секретарь Верховного суда Павел Одинцов. По его словам, несмотря на ограниченные условия, суды за период эпидемии рассмотрели более 2 млн дел.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных