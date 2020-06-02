Россию не хотят видеть в «семерке»

30 мая американский лидер объявил о переносе следующего саммита «семерки» с конца июня на конец сентября из-за пандемии коронавируса. По словам Трампа, предстоящий саммит должен быть посвящен общей стратегии противодействия Китаю, передает The Guardian. Кроме того, Трамп заявил, что «формат G7 устарел и не отражает реального положения дел в мире», поэтому список входящих в клуб стран следовало бы расширить, в частности включить в него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. В связи с этим президент предложил пригласить Россию обратно в G7, а на следующий день во время телефонного разговора сообщил о своем намерении президенту России Владимиру Путину. Ранее Трамп уже выступал с подобной инициативой, например на саммите «семерки» в 2018 г.