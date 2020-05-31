Трамп предложил позвать Россию и еще три страны на саммит G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что переносит ежегодный саммит «большой семерки» как минимум на сентябрь и предложил расширить состав участников. «Я откладываю это мероприятие, потому что чувствую, что "большая семерка" не представляет, что происходит в мире», – передает его слова CBS News. Президент добавил, что считает формат G7 устаревшим.