Трамп предложил позвать Россию и еще три страны на саммит G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что переносит ежегодный саммит «большой семерки» как минимум на сентябрь и предложил расширить состав участников. «Я откладываю это мероприятие, потому что чувствую, что "большая семерка" не представляет, что происходит в мире», – передает его слова CBS News. Президент добавил, что считает формат G7 устаревшим.
Трамп предлагает позвать на саммит Россию, Индию, Австралию и Южную Корею. Сейчас в G7 помимо США входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания.
Саммит «большой семерки» был запланирован на 10–12 июня, но на прошлой неделе советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен объявил, что мероприятие переносится на конец июня. Вашингтон намерен провести саммит в традиционном формате, а не онлайн, поэтому дату проведения решено было сдвинуть.
Сейчас США занимают первое место в мире по заболеваемости коронавирусом, там выявлено свыше 1,7 млн случаев. На втором месте Бразилия, где зафиксировано более 498 000 больных COVID-19, на третьем – Россия, где количество инфицированных превысило 405 000.
США первые и по смертности от COVID-19 – там умерли уже 103 776 человек. На втором месте Великобритания (38 458), на третьем – Италия (33 229). Россия занимает 15-е место (4693).