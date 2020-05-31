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Трамп предложил позвать Россию и еще три страны на саммит G7

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что переносит ежегодный саммит «большой семерки» как минимум на сентябрь и предложил расширить состав участников. «Я откладываю это мероприятие, потому что чувствую, что "большая семерка" не представляет, что происходит в мире», – передает его слова CBS News. Президент добавил, что считает формат G7 устаревшим.

Трамп предлагает позвать на саммит Россию, Индию, Австралию и Южную Корею. Сейчас в G7 помимо США входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания.

Саммит «большой семерки» был запланирован на 10–12 июня, но на прошлой неделе советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен объявил, что мероприятие переносится на конец июня. Вашингтон намерен провести саммит в традиционном формате, а не онлайн, поэтому дату проведения решено было сдвинуть.

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Сейчас США занимают первое место в мире по заболеваемости коронавирусом, там выявлено свыше 1,7 млн случаев. На втором месте Бразилия, где зафиксировано более 498 000 больных COVID-19, на третьем – Россия, где количество инфицированных превысило 405 000.

США первые и по смертности от COVID-19 – там умерли уже 103 776 человек. На втором месте Великобритания (38 458), на третьем – Италия (33 229). Россия занимает 15-е место (4693).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных