Путин поздравил Трампа с успешным запуском корабля Crew Dragon

Кремль пишет, что президенты также обсудили принимаемые в обеих странах меры по борьбе с коронавирусом. Путин поблагодарил Трампа за поставленные в Россию американские аппараты искусственной вентиляции легких. Американский президент проинформировал Путина о своей идее проведения саммита G7, на который он собирается пригласить Россию.