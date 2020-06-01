Путин поздравил Трампа с успешным запуском корабля Crew Dragon
Президент России Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа c успешным запуском космического корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Стороны выразили желание развивать взаимовыгодное сотрудничество в космической сфере.
Кремль пишет, что президенты также обсудили принимаемые в обеих странах меры по борьбе с коронавирусом. Путин поблагодарил Трампа за поставленные в Россию американские аппараты искусственной вентиляции легких. Американский президент проинформировал Путина о своей идее проведения саммита G7, на который он собирается пригласить Россию.
В субботу, 30 мая, с мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX. Она успешно вывела на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами на борту. Это первая в истории пилотируемая миссия, осуществленная частной компанией. 31 мая Crew Dragon пристыковался к МКС.