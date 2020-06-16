Осужденный за шпионаж Пол Уилан вряд ли отсидит весь срок

Уилан был задержан ФСБ в Москве в декабре 2018 г. По словам его адвоката Владимира Жеребенкова, в ходе задержания у него была изъята флеш-карта, на которой, по мнению следствия, были записаны секретные сведения. Сам Уилан заявлял, что стал жертвой провокации, а на флеш-карте были личные данные о его поездках в Россию. Его брат говорил, что в Москву американец поехал, будучи приглашен на свадьбу. По словам источника, близкого к российским спецслужбам, Уилан должен был получить на этой флеш-карте персональные данные о личном составе ФСБ, а это в любой стране особо важные сведения, составляющие государственную тайну.