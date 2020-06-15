Песков не стал комментировать приговор американцу Полу Уилану
В Кремле не комментируют ни приговор суда в отношении американца Пола Уилана, ни ситуацию с возможностью его обмена. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я никак не комментирую и это решение суда, и эту ситуацию в частности», – ответил Песков. На слова адвоката Уилана о том, что возможным обменом Уилана будет заниматься Кремль, Песков ответил: «Кремль не занимается такими вопросами».
15 июня Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Его задержали 28 декабря 2019 г. Ранее адвокат Уилана говорил, что ему якобы передали флешку с секретной информацией. При этом Уилан был уверен, что на ней фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад.