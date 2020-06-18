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Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России

Они опасаются, что Москва будет чаще отказываться исполнять решения ЕСПЧ
Анастасия Корня
РИа Новости

Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации. Об этом говорится в заключении, опубликованном в четверг на сайте Совета Европы. Комиссия рекомендует исключить эту поправку или, по крайней мере, изменить ее формулировку.

Эксперты комиссии напоминают, что, вступив в Совет Европы и ратифицировав Конвенцию о правах человека, Россия обязалась исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), а ст. 46 Конвенции гласит, что исполнение решений суда является обязательным. «Никакой юридический аргумент в национальном законодательстве, включая конституционное право, не может оправдать действие или упущение, которое оказывается нарушением обязательств, вытекающих из международных договоров», — подчеркивается в документе. Как отмечается в заключении, исполнение международных обязательств, вытекающих из действующего договора, возлагается на государство в целом — то есть на все государственные органы, включая КС, чья роль, согласно его собственному заключению на поправки к Конституции, сводится к необходимости «разработать конституционно приемлемые средства исполнения таких решений Российской Федерацией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных