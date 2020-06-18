Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России

Эксперты комиссии напоминают, что, вступив в Совет Европы и ратифицировав Конвенцию о правах человека, Россия обязалась исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), а ст. 46 Конвенции гласит, что исполнение решений суда является обязательным. «Никакой юридический аргумент в национальном законодательстве, включая конституционное право, не может оправдать действие или упущение, которое оказывается нарушением обязательств, вытекающих из международных договоров», — подчеркивается в документе. Как отмечается в заключении, исполнение международных обязательств, вытекающих из действующего договора, возлагается на государство в целом — то есть на все государственные органы, включая КС, чья роль, согласно его собственному заключению на поправки к Конституции, сводится к необходимости «разработать конституционно приемлемые средства исполнения таких решений Российской Федерацией».