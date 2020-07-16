Иван Сафронов остается под арестом несмотря на отсутствие явных доказательств

Следствие в Мосгорсуде заявило ходатайство об исследовании новых секретных документов, и суд ходатайство удовлетворил. Но что это за данные, адвокаты Сафронова из-за подписки о неразглашении говорить не могут, пояснил Павлов: «Обвинение после представленных документов понятнее не стало. Мы не можем о них говорить, они секретные. Ни в одном документе, представленном в суде, не было информации, которая бы свидетельствовала о том, что Иван кому-то передавал какие-то сведения. Это данные оперативно-розыскной деятельности, которые ничего не говорят о том, что Иван передавал кому-то информацию». Сейчас в изолятор «Лефортово» пускают адвокатов к подзащитным раз в три недели, добавил он: «Все встречи проходят там через стекло и по телефону. Ни о какой конфиденциальности речь не идет, хотя здесь она для нас непринципиальна».