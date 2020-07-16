Иван Сафронов остается под арестом несмотря на отсутствие явных доказательств

Иван Сафронов остается под арестом несмотря на отсутствие явных доказательствХарактеристики и поручительства за журналиста представили все его работодатели
Мосгорсуд 16 июля признал законным арест советника гендиректора «Роскосмоса» и бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, отклонив апелляционную жалобу его защиты на меру пресечения. Он был задержан 7 июля и арестован на два месяца по ходатайству следственных органов ФСБ по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК, от 12 до 20 лет лишения свободы). К жалобе адвокатов прилагались характеристики из «Роскосмоса», «Коммерсанта» и «Ведомостей», а также личные поручительства для изменения меры пресечения на не связанную с лишением свободы от руководителей Сафронова из «Коммерсанта» и «Ведомостей», руководителей изданий The Bell, «Новой газеты», «Дождя», «Арсенала Отечества» и представителей общественности. Эти документы были приобщены к делу. Кроме того, по итогам закрытого заседания суд исключил из постановления суда предыдущей инстанции сведения о том, что Сафронов длительное время сотрудничал с сотрудником чешской разведки.
Один из адвокатов Сафронова, Иван Павлов, который в заседании не участвовал и был в коридоре вместе с журналистами, подчеркивает, что во всех делах по госизмене, в которых он участвовал как защитник, следствие на стадии избрания меры пресечения уже предъявляло суду какие-то доказательства – например, скриншоты переписки. Но на этот раз этого не произошло, указывает адвокат: «Это дело уникально тем, что оно без каких-либо доказательств. Ивана обвиняют в действиях, которые были совершены тогда, когда он был журналистом, эти действия связаны с информацией. При этом говорят, что деятельность не связана с журналистикой».
Следствие в Мосгорсуде заявило ходатайство об исследовании новых секретных документов, и суд ходатайство удовлетворил. Но что это за данные, адвокаты Сафронова из-за подписки о неразглашении говорить не могут, пояснил Павлов: «Обвинение после представленных документов понятнее не стало. Мы не можем о них говорить, они секретные. Ни в одном документе, представленном в суде, не было информации, которая бы свидетельствовала о том, что Иван кому-то передавал какие-то сведения. Это данные оперативно-розыскной деятельности, которые ничего не говорят о том, что Иван передавал кому-то информацию». Сейчас в изолятор «Лефортово» пускают адвокатов к подзащитным раз в три недели, добавил он: «Все встречи проходят там через стекло и по телефону. Ни о какой конфиденциальности речь не идет, хотя здесь она для нас непринципиальна».
За разглашение государственной тайны могут привлечь только людей, которые имеют к ней доступ, а поскольку привлечь журналистов по этой статье невозможно, Сафронова стали привлекать по статье 275, полагает Павлов: «Если вы не отобьете своего коллегу, это будет первая ласточка, и дальше будут по ней [ст. 275 УК] привлекать журналистов». Представленные обвинением документы не подтверждают информацию о том, что Сафронов собрал некие данные и передал их чешской разведке, при этом каких-либо следственных действий с ним, о которых бы уведомили адвокатов, с Сафроновым не проводилось, отметил защитник, пообещав, что на решение Мосгорсуда будет подана жалоба.
13 июля адвокаты Сафронова сообщали, что в деле имеется четыре экспертизы – Минобороны, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) и Службы внешней разведки (СВР), а также специалистов института криминалистики ФСБ, которые провели лингвистическое исследование и заключили, что в публикациях Сафронова они не нашли сведений, содержащих гостайну. В частности, в заключении СВР, по словам Павлова, говорится, что лицо, которому передал информацию Сафронов, является сотрудником чешской спецслужбы. Таким образом, можно предположить, что экспертиза Минобороны касалась информации о вооружениях, а заключение ФС ВТС – сведений о контрактах в области поставок вооружений, которые будто бы передал Сафронов, говорит бывший сотрудник спецслужб. «Резиновая» формулировка статьи 275 допускает, что это даже не обязательно должны быть секретные сведения, достаточно, чтобы они наносили ущерб безопасности России, подчеркивает он.