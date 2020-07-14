Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Журналисты военного пула выступили в поддержку Ивана Сафронова

Они считают, что выдвинутые против него обвинения связаны с его журналистской деятельностью
Мария Истомина
Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Корреспонденты российских СМИ, освещающие деятельность оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли, записали видеообращение в поддержку своего коллеги по военному пулу, бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. В мае этого года Сафронов пришел на работу в «Роскосмос» в качестве советника Дмитрия Рогозина. 7 июля он был задержан ФСБ по подозрению в госизмене.

Среди журналистов, поддержавших Сафронова, ‒ спецкорреспондент РБК Инна Сидоркова, замредактора отдела политики газеты «Ведомости» Алексей Никольский, журналисты информационных агентств и военных СМИ Алексей Песляк, Дмитрий Струговец, Алексей Паньшин, Дмитрий Решетников, Екатерина Елисеева, Иван Сураев и др. Выдвинутые против Сафронова обвинения связаны с его профессиональной деятельностью, работой журналистом, заявила Сидоркова. По словам спецкора РБК, его статьи не нравились многим военным чиновникам и менеджерам в сфере оборонно-промышленного комплекса, «так как он не раз мешал скрывать их провалы».

Накануне ролик в поддержку Сафронова записали корреспонденты кремлевского пула, в котором он также работал, будучи корреспондентом «Коммерсанта». Они считают, что выдвинутые против бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» обвинения связаны с его журналистской деятельностью.

Иван Сафронов ждет от следователей ответов на свои вопросы

Предъявленное ему обвинение в госизмене так и не прояснило всех деталей дела

В день задержания Сафронова редакции «Коммерсанта», «Ведомостей», РБК, Forbes, «Медузы» и других СМИ потребовали максимальной прозрачности о ходе следствия по этому делу. 13 июля Сафронову было предъявлено обвинение по ст. 275 Уголовного кодекса, по которой ему грозит до 20 лет лишения свободы. В этот день десятки журналистов собрались у СИЗО «Лефортово», где Сафронов содержится под стражей. Сам Сафронов своей вины не признает.

Сафронова подозревают в передаче в 2017 г. данных чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США, сообщил адвокат Иван Павлов. Информация касалась военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Заседание Лефортовского суда об избрании меры пресечения Сафронову проходило в закрытом режиме, в результате он был отправлен под арест на два месяца.

Ранее по теме: Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу о госизмене

Другие материалы в сюжете

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных