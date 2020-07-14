Журналисты военного пула выступили в поддержку Ивана Сафронова

В день задержания Сафронова редакции «Коммерсанта», «Ведомостей», РБК, Forbes, «Медузы» и других СМИ потребовали максимальной прозрачности о ходе следствия по этому делу. 13 июля Сафронову было предъявлено обвинение по ст. 275 Уголовного кодекса, по которой ему грозит до 20 лет лишения свободы. В этот день десятки журналистов собрались у СИЗО «Лефортово», где Сафронов содержится под стражей. Сам Сафронов своей вины не признает.