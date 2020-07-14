Журналисты военного пула выступили в поддержку Ивана Сафронова

Журналисты военного пула выступили в поддержку Ивана СафроноваОни считают, что выдвинутые против него обвинения связаны с его журналистской деятельностью
Корреспонденты российских СМИ, освещающие деятельность оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли, записали видеообращение в поддержку своего коллеги по военному пулу, бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. В мае этого года Сафронов пришел на работу в «Роскосмос» в качестве советника Дмитрия Рогозина. 7 июля он был задержан ФСБ по подозрению в госизмене.
Среди журналистов, поддержавших Сафронова, ‒ спецкорреспондент РБК Инна Сидоркова, замредактора отдела политики газеты «Ведомости» Алексей Никольский, журналисты информационных агентств и военных СМИ Алексей Песляк, Дмитрий Струговец, Алексей Паньшин, Дмитрий Решетников, Екатерина Елисеева, Иван Сураев и др. Выдвинутые против Сафронова обвинения связаны с его профессиональной деятельностью, работой журналистом, заявила Сидоркова. По словам спецкора РБК, его статьи не нравились многим военным чиновникам и менеджерам в сфере оборонно-промышленного комплекса, «так как он не раз мешал скрывать их провалы».
Накануне ролик в поддержку Сафронова записали корреспонденты кремлевского пула, в котором он также работал, будучи корреспондентом «Коммерсанта». Они считают, что выдвинутые против бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» обвинения связаны с его журналистской деятельностью.
В день задержания Сафронова редакции «Коммерсанта», «Ведомостей», РБК, Forbes, «Медузы» и других СМИ потребовали максимальной прозрачности о ходе следствия по этому делу. 13 июля Сафронову было предъявлено обвинение по ст. 275 Уголовного кодекса, по которой ему грозит до 20 лет лишения свободы. В этот день десятки журналистов собрались у СИЗО «Лефортово», где Сафронов содержится под стражей. Сам Сафронов своей вины не признает.
Сафронова подозревают в передаче в 2017 г. данных чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США, сообщил адвокат Иван Павлов. Информация касалась военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Заседание Лефортовского суда об избрании меры пресечения Сафронову проходило в закрытом режиме, в результате он был отправлен под арест на два месяца.