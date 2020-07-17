Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает свою причастность к спецслужбам

«Мы участвовали и участвуем в нескольких грантовых проектах с нашими партнерами, некоммерческими организациями, в основном из соседних стран Центральной Европы. Наш центр является тоже некоммерческой организацией», – рассказал Лариш. В отрытом доступе также находится и публичная деятельность центра, включая участия в конференциях, круглых столах и т. д., отмечал он. «Моя деятельность никак не связана с сотрудничеством со спецслужбами. В наших с Иваном разговорах и переписке не могло быть никаких государственных секретов, поскольку мы всегда работаем только с открытыми источниками», – рассказал Лариш. Он также добавил, что ему известно о положении СМИ в России и о давлении на них со стороны властей, в связи с чем он больше не будет комментировать ситуацию с делом Сафронова, чтобы не нанести ему вреда.