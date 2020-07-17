Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает свою причастность к спецслужбам

Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает свою причастность к спецслужбамПо его словам, обвиняемый в госизмене не передавал ему секретной информации
Мартин Лариш, чешский приятель арестованного по делу о госизмене Ивана Сафронова, категорически отрицает связь со спецслужбами. Об этом сообщила Русская служба ВВС. Ей Лариш заявил, что не имел доступа к гостайне, а Ивана «уважал как профессионального журналиста, который как добросовестный человек писал правдивые статьи без политической сервильности».
Лариш также заявил, что возглавляет «Центр для анализов безопасности и превенции» (Centrum pro bezpečnostní analýzy a prevenci, CBAP). «В нашем центре занимаемся аналитическими заметками на разные темы, связанные в основном с политикой, экономикой и безопасностью в разных регионах мира», – пояснил он. По его словам, все публикации центра выложены на его сайте.
«Мы участвовали и участвуем в нескольких грантовых проектах с нашими партнерами, некоммерческими организациями, в основном из соседних стран Центральной Европы. Наш центр является тоже некоммерческой организацией», – рассказал Лариш. В отрытом доступе также находится и публичная деятельность центра, включая участия в конференциях, круглых столах и т. д., отмечал он. «Моя деятельность никак не связана с сотрудничеством со спецслужбами. В наших с Иваном разговорах и переписке не могло быть никаких государственных секретов, поскольку мы всегда работаем только с открытыми источниками», – рассказал Лариш. Он также добавил, что ему известно о положении СМИ в России и о давлении на них со стороны властей, в связи с чем он больше не будет комментировать ситуацию с делом Сафронова, чтобы не нанести ему вреда.
О дружбе журналистов ранее сообщило издание «Проект», опубликовав фотографию с Ларишем из Instagram Сафронова. По словам Лариша, сам он занимался журналистикой, писал аналитические статьи о политике и экономике. Он был знаком со многими российскими журналистами, какое-то время работал корреспондентом в Москве. Об аресте Сафронова Лариш узнал из СМИ.
16 июля ТАСС, ссылаясь на источник в разведывательном сообществе, назвал Лариша «кадровым сотрудником чешских спецслужб».
Сотрудники правоохранительных органов задержали советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. По месту жительства и в рабочем кабинете Сафронова прошли обыски. Следствие подозревает советника главы «Роскосмоса» в сборе и передаче одной из спецслужб НАТО информации, являющейся гостайной. Конечным получателем информации были спецслужбы США, считает следствие. Сафронов вину не признает.