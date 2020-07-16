Защита Сафронова подаст кассационную жалобу на решение Мосгорсуда

16 июля Мосгорсуд оставил в силе решение Лефортовского суда Москвы об аресте Сафронова. Суд исключил сведения из постановления суда предыдущей инстанции о том, что Сафронов длительное время сотрудничал с сотрудником чешской разведки. Жалобу защиты об изменении меры пресечения суд не удовлетворил. Заседание прошло в закрытом режиме. Защита подавала ходатайство о его проведении в открытом режиме, но суд отказал. Кроме того, суд удалил из зала суда одного из адвокатов ‒ Даниила Никифорова, который отказался давать подписку о неразглашении гостайны, говорил Павлов РБК.