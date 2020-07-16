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Защита Сафронова подаст кассационную жалобу на решение Мосгорсуда

Ведомости

Зашита советника гендиректора «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подаст кассационную жалобу на решение Лефортовского суда и Мосгорсуда о его аресте до 8 сентября.

«На следующей неделе, я надеюсь, мы увидим Ивана в Лефортово. Никаких следственных действий о которых нас бы уведомили пока нет»,- сказал один из его адвокатов Иван Павлов. По его словам, представленные обвинением документы не подтверждают информацию о том что Сафронов собрал некие данные и передал их чешской разведке.

16 июля Мосгорсуд оставил в силе решение Лефортовского суда Москвы об аресте Сафронова. Суд исключил сведения из постановления суда предыдущей инстанции о том, что Сафронов длительное время сотрудничал с сотрудником чешской разведки. Жалобу защиты об изменении меры пресечения суд не удовлетворил. Заседание прошло в закрытом режиме. Защита подавала ходатайство о его проведении в открытом режиме, но суд отказал. Кроме того, суд удалил из зала суда одного из адвокатов ‒ Даниила Никифорова, который отказался давать подписку о неразглашении гостайны, говорил Павлов РБК.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали Сафронова утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. По месту жительства и в рабочем кабинете Сафронова прошли обыски. Следствие подозревает советника главы «Роскосмоса» в сборе и передаче одной из спецслужб НАТО информации, являющейся гостайной. Конечным получателем информации были спецслужбы США, считает следствие. Сафронов вину не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных