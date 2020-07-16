Мосгорсуд признал законным арест Ивана Сафронова

Мосгорсуд признал законным арест Ивана СафроноваБывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» обвиняют в госизмене
Мосгорсуд оставил в силе решение Лефортовского суда Москвы об избрании советнику гендиректора «Роскосмоса», бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову меры пресечения в виде ареста до 8 сентября. Суд исключил сведения из постановления суда предыдущей инстанции о том, что Сафронов длительное время сотрудничал с сотрудником чешской разведки. Жалобу защиты об изменении меры пресечения суд не удовлетворил.
Заседание прошло в закрытом режиме. Защита подавала ходатайство о его проведении в открытом режиме, но суд отказал.
Адвокат Сафронова Иван Павлов в заседании не участвовал и был в коридоре вместе с журналистами. Он единственный из пяти защитников не дал подписку о неразглашении, чтобы иметь возможность рассказывать журналистам хоть какую-то информацию по делу. В коридоре Павлов рассказал журналистам, что в заключении Службы внешней разведки России (СВР) по делу говорится, что лицо, которому передал информацию Сафронов, является сотрудником чешской спецслужбы.
Павлов также сообщил, что прокурор требовал провести заседание в закрытом режиме, поскольку дело посягает на госбезопасность. Суд приобщил к делу характеристики и поручительства от более чем 25 журналистов и руководителей СМИ, с которыми работал Сафронов. Также характеристика есть и с его последнего места работы ‒ из «Роскосмоса».
Павлов подчеркивает, что во всех делах по госизмене, в которых он участвовал как защитник, следствие на стадии избрание меры пресечения уже предъявляло суду какие-то доказательства, вроде скриншотов. В этом деле такого не было. «Это дело уникально тем, что оно без каких-либо доказательств. При этом Ивана (Сафронова. ‒ «Ведомости») обвиняют в действиях, которые были совершены тогда, когда он был журналистом, эти действия связаны с информацией. При этом говорят, что деятельность не связана с журналистикой», ‒ пояснил Павлов. «Сейчас в «Лефортово» пускают адвокатов к подзащитным раз в три недели. Все встречи проходят там через стекло и по телефону. Ни о какой конфиденциальности речь не идет, хотя здесь она для нас непринципиальна. Мы просто хотим понять, что следствие здесь интерпретирует как гостайну», ‒ уточнил он.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Сафронова утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. По месту жительства и в рабочем кабинете Сафронова прошли обыски. Следствие подозревает советника главы «Роскосмоса» в сборе и передаче одной из спецслужб НАТО информации, являющейся гостайной. Конечным получателем информации были спецслужбы США, считает следствие.
На входе в суд заставили раздеться. – Майку снимите – Простите, что? – На майке у вас надпись, с ней нельзя. Майку...Опубликовано Alina Didkovskaya Четверг, 16 июля 2020 г.
«Роскосмос» отрицает, что задержание Сафронова связано с его работой в «Роскосмосе». Руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин ранее заявлял о недоступности закрытой информации для своего советника. Задержание Сафронова не связано и с его журналистской деятельностью, утверждал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля неоднократно призывал относиться к делу Сафронова без эмоций. По его словам, решение должен принимать только суд. «Я еще раз могу повторить, что мы действительно его хорошо знаем, мы не один год с ним вместе работали. Он работал в пуле, когда Путин был премьер-министром, потом, когда Путин опять вернулся в президентское кресло, он работал. Мы знаем его как очень талантливого и хорошего журналиста», ‒ сказал Песков 16 июля.
13 июля Сафронову предъявили обвинение. Свою вину он не признает. Его интересы в суде представляют пять адвокатов: Иван Павлов, Дмитрий Катчев, Сергей Малюкин, Олег Елисеев и Евгений Смирнов. В свою очередь в следственной группе по делу Сафронова около 10 человек. Ее возглавляет подполковник ФСБ Александр Чабан.
Задержание Сафронова, последующий арест и обвинение в госизмене вызвало широкий общественный резонанс. В день задержания 7 июля около здания ФСБ начались одиночные пикеты в поддержку Сафронова. Поддержать его пришли пришли в основном бывшие коллеги. Полиция задержала 28 человек, среди которых 20 журналистов «Ведомостей», «Коммерсанта», Reuters, RT, «Новой газеты», «Проекта» и пр. Днем 13 июля у здания СИЗО «Лефортово», где содержится Сафронов, также прошли одиночные пикеты. Полицейские задерживали всех участников акции, на которых были надеты футболки с лозунгами в поддержку Сафронова.