Мосгорсуд признал законным арест Ивана Сафронова

Павлов подчеркивает, что во всех делах по госизмене, в которых он участвовал как защитник, следствие на стадии избрание меры пресечения уже предъявляло суду какие-то доказательства, вроде скриншотов. В этом деле такого не было. «Это дело уникально тем, что оно без каких-либо доказательств. При этом Ивана (Сафронова. ‒ «Ведомости») обвиняют в действиях, которые были совершены тогда, когда он был журналистом, эти действия связаны с информацией. При этом говорят, что деятельность не связана с журналистикой», ‒ пояснил Павлов. «Сейчас в «Лефортово» пускают адвокатов к подзащитным раз в три недели. Все встречи проходят там через стекло и по телефону. Ни о какой конфиденциальности речь не идет, хотя здесь она для нас непринципиальна. Мы просто хотим понять, что следствие здесь интерпретирует как гостайну», ‒ уточнил он.